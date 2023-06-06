Вода в пузырях, рыба возле берега. В одном из парков Киева - катастрофа с озерами (фото)
В Голосеевском парке Киева 6 июня в Ореховатских озерах появились пузыри, а рыба подплыла к берегу.
Об этом сообщила активистка Алена Деньга в группе "Соседи. Голосеевский район" в Facebook.
Что происходит с озерами в Голосеевском парке
Отмечается, что по состоянию на 6 июня 2023 года вся водная гладь озер укрыта пузырями, а рыба подплыла к берегам.
Алена сообщила, что сейчас она лично собирает материалы для подготовки петиции о спасении прудов, чтобы актуализировать эту проблему. Такая ситуация с водоемами возникает уже не в первый раз и ее нужно решать.
"Не раз писались заявления, информировались ответственные КП и учреждения, Министерство защиты окружающей среды и Экологическая инспекция Киева в курсе ситуации, как и все причастные. Наши ставки на балансе КП УЗН Голосеевского района. Что сказать? Бездействие... и безнаказанность", - написала она.
На озерах в Голосеевском парке появились пузыри (фото: facebook.com/groups)
Ситуация с озерами - катастрофическая
Отметим, что озера являются частью Национального природного парка "Голосеевский". С 2020 года в них систематически сливают отходы.
Выбросы в Голосеевские пруды происходят постоянно, так как рядом с парком располагаются сливные трубы. Например, в результате последнего сброса состояние водоемов стало критическим: вода в озерах поменяла цвет и имела резкий запах аммиака.
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