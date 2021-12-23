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Лікар розповів про неіснуючий діагноз, в який вірили українці: ще з часів СРСР

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Четвер 23 грудня 2021 08:41
Лікар розповів про неіснуючий діагноз, в який вірили українці: ще з часів СРСР Фото: Лікар розповів про неіснуючий діагноз (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців, очевидно, часто чули такий діагноз, як вегето-судинна дистонія або, як її ще називають нейро-циркуляторна. У нашій країні дуже часто лікарі озвучують пацієнтові саме таке словосполучення. У Міжнародній класифікації хвороб така хвороба просто відсутня.

Про це розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Коли ставлять такий діагноз

Коли пацієнти приходять до лікаря і скаржаться на загальну слабкість, запаморочення, головні болі, пітливість, серцебиття, неприємні відчуття в області грудей, коливання артеріального тиску, знижений тиск, відчуття тривоги, порушення концентрації уваги і т.д. Лікар направляє людину на обстеження (аналіз крові, обстеження щитовидної залози, ЕКГ і т. п.).

У підсумку після обстежень порушень органів не виявляють і встановлюють вищезазначені діагнози.

Коли почали ставити такі діагнози

Діагнози ВСД і НЦД відсутні в міжнародній класифікації хвороб (МКБ) ці діагнози були введені в СРСР в 50-х роках і на початку 90-х визнані застарілими і не відповідними МКБ.

"Ці діагнози повинні були зникнути, але лікарі і пацієнти так звикли до них, що і сьогодні вони встановлюються!"- зазначає медик.

Які препарати призначають

Після озвучування неіснуючого діагнозу пацієнту призначається купа непотрібних, неефективних ліків, ноотропів, вітамінів, судинних, "травки-муравки" (Кратал і Карвеліс і ін.).

Найбільш за симптоматикою неіснуючі діагнози ВСД або НЦД відповідають соматоформній вегетативній дисфункції F45.3 і лікується психіатрами і психотерапевтами.

Нагадаємо, що лікар назвав причини почастішали інсультів у молодих українців.

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