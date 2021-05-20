Внучка Єлизавети II вперше засвітилася перед камерою з вагітним животиком

Принцесу Беатріс сфотографували через кілька годин після того, як вона офіційно оголосила про свою вагітність 19 травня. Цікаво, що це третя річниця весілля принца Гарі і Меган Маркл.

Вагітна принцеса Беатріс (фото: dailymail.co.uk)

Сама ж Беатріс вийшла заміж в липні минулого року. На весілля запросили лише найближчих.

Вагітна принцеса Беатріс (фото: dailymail.co.uk)

Кажуть, що королева і обидві сім'ї в захваті від новини, що Беатріс скоро стане матір'ю. Для Єлизавети це прекрасна нагода відволіктися від втрати, яку вона недавно пережила. Її чоловік принц Філіп помер минулого місяця у віці 99 років.

Дитина принцеси Беатріс стане другим онуком для принців Ендрю і Сари Фергюсон і 12-м правнуком королеви після народження другої дитини принца Гаррі і Маркл Меган влітку.

Зазначимо, що незважаючи, що Беатріс принцеса, її майбутня дитина не матиме королівського титулу. Тільки онуки монарха по чоловічій лінії автоматично отримують право на титулування Його Королівської Високості.

При бажанні королева могла б дарувати титул правнуку або правнучці, але навряд чи про це попросять.