Внучка Чапкіса захопила мережу фото в бікіні: "новий тренд літа"

Актриса стояла спиною до камери, повернувши до об'єктива голову. При цьому фотографія чорно-біла, що додало чуттєвості образу 40-річній Сафрончик.

Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

Шанувальники актриси прийшли в захват від її фото. Ось, що вони написали під знімком.

Задаєш новий тренд літа 2021 року;

Красива;

Красиве чорно-біле фото з поглядом, який досліджує;

Ви можете стати дівчиною Бонда;

Красива з поглядом серцеїдки;

Неймовірна!

Чудові!!! Так, ви дуже схожі на супермодель 80-х 90-х років Стеллу Теннант.

Зазначимо, про Анну українці дізналися з інтерв'ю Чапкіса. Шанувальників хореографа вразила зовнішність актриси, яка у свої 40 років виглядає на 30.