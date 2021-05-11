Внучка Чапкіса захопила мережу фото в бікіні: "новий тренд літа"

Внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала стильний образ в бікіні, який припав до душі її шанувальникам. Красуня, яка проживає в Італії, одягла бікіні на ниточках.
Фото вона опублікувала в Instagram.
Актриса стояла спиною до камери, повернувши до об'єктива голову. При цьому фотографія чорно-біла, що додало чуттєвості образу 40-річній Сафрончик.
Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)
Шанувальники актриси прийшли в захват від її фото. Ось, що вони написали під знімком.
Зазначимо, про Анну українці дізналися з інтерв'ю Чапкіса. Шанувальників хореографа вразила зовнішність актриси, яка у свої 40 років виглядає на 30.
Нагадаємо, молодший онук Григорія Чапкіса Максим потрапив до лікарні в США. 5-річній дитині зробили хірургічну стоматологічну операцію. За словами його мами, після операції син кілька годин не міг прийти до тями, і навіть подумав, що його кинули.
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