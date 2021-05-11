UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Внучка Чапкиса восхитила сеть фото в бикини: "новый тренд лета"

Автор: Styler

Внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала стильный образ в бикини, который пришелся по душе ее поклонникам. Красотка, которая проживает в Италии, надела бикини на ниточках.

Советующее фото она опубликовала в Instagram.

Актриса стояла спиной к камере, повернув к объективу голову. При этом фотография черно-белая, что добавило чувственности образу 40-летней Сафрончик.

Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фото. Вот, что они написали под снимком.

  • Задаешь новый тренд лета 2021 года;
  • Красивая;
  • Красивое черно-белое фото с взглядом, который исследует;
  • Вы можете стать девушкой Бонда;
  • Красивая с взглядом сердцеедки;
  • Невероятная!
  • Великолепны!!! Так, вы очень похожи на супермодель 80-х 90-х годов Стеллу Теннант.

Отметим, об Анне украинцы узнали из интервью Чапкиса. Поклонников хореографа поразила внешность актрисы, которая в свои 40 лет выглядит на 30.

Напомним, младший внук Григория Чапкиса Максим попал в больницу в США. 5-летнему ребенку сделали хирургическую стоматологическую операцию. По словам его мамы, после операции сын несколько часов не мог прийти в себя, и даже подумал, что его бросили.

Мы также писали о том, что разгневанный сын Григория Чапкиса покинул Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шоубизГригорий Чапкис