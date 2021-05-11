Внучка Чапкиса восхитила сеть фото в бикини: "новый тренд лета"

Актриса стояла спиной к камере, повернув к объективу голову. При этом фотография черно-белая, что добавило чувственности образу 40-летней Сафрончик.

Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фото. Вот, что они написали под снимком.

Задаешь новый тренд лета 2021 года;

Красивая;

Красивое черно-белое фото с взглядом, который исследует;

Вы можете стать девушкой Бонда;

Красивая с взглядом сердцеедки;

Невероятная!

Великолепны!!! Так, вы очень похожи на супермодель 80-х 90-х годов Стеллу Теннант.

Отметим, об Анне украинцы узнали из интервью Чапкиса. Поклонников хореографа поразила внешность актрисы, которая в свои 40 лет выглядит на 30.