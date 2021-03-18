Онук Григорія Чапкіса непросто переніс хірургічну операцію: вирішив, що його покинули

Молодший онук знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса Максим потрапив до лікарні у США, де 5-річному хлопчику провели хірургічну стоматологічну операцію. Як зізналася мама дитини Ембер, синочок кілька годин не міг прийти в себе, і навіть вирішив, що його покинули.

Вона також зазначила, що старший син Микола, якому вже 12 років, раніше значно легше переніс подібну операцію в клініці.

"Максиму знадобилося близько 4 годин, щоб повністю прокинутися. Він був засмучений, злий і сказав мені, що я його залишила. Я дійсно погано себе відчула тоді", - розповіла Ембер про хірургічну операцію, проведену в лікарні в місті Вакавіль (Північна Каліфорнія).

Коли малюк остаточно прийшов до тями, йому дали трохи цукру, і хлопчик став почуватися краще. Також Максим спробував самостійно встати з ліжка. Зрештою хлопчик сів у крісло на колесах, і показав палець вгору. Тоді Ембер і "видихнула".

5-річний Максим Чапкіс переніс стоматологічну операцію (фото: instagram.com/amberchapkis)

Потім дитина попросила маму сфотографувати його рота, щоб подивитися на свої нові зуби.

"Він сказав, що мені потрібні золоті зуби. Я сказала йому, що все, що я можу собі дозволити, - це срібло. Він був щасливий, і все повернулося в правильне русло", - зазначила жінка.

Маленький онук Григорія Чапкіса Максим після стоматологічної операції (фото: instagram.com/amberchapkis)

Також вона зізналася, що всі проведені медичні процедури для сина сильно її вимотали.