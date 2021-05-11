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Внучка Чапкіса захопила мережу фото в бікіні: "новий тренд літа"

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 21:21
Внучка Чапкіса захопила мережу фото в бікіні: "новий тренд літа" Фото: Анна Сафрончик (instagram.com/annasafroncik)
Автор: Styler

Внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала стильний образ в бікіні, який припав до душі її шанувальникам. Красуня, яка проживає в Італії, одягла бікіні на ниточках.

Фото вона опублікувала в Instagram.

Актриса стояла спиною до камери, повернувши до об'єктива голову. При цьому фотографія чорно-біла, що додало чуттєвості образу 40-річній Сафрончик.

Внучка Чапкіса захопила мережу фото в бікіні: &quot;новий тренд літа&quot;

Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

Шанувальники актриси прийшли в захват від її фото. Ось, що вони написали під знімком.

  • Задаєш новий тренд літа 2021 року;
  • Красива;
  • Красиве чорно-біле фото з поглядом, який досліджує;
  • Ви можете стати дівчиною Бонда;
  • Красива з поглядом серцеїдки;
  • Неймовірна!
  • Чудові!!! Так, ви дуже схожі на супермодель 80-х 90-х років Стеллу Теннант.

Зазначимо, про Анну українці дізналися з інтерв'ю Чапкіса. Шанувальників хореографа вразила зовнішність актриси, яка у свої 40 років виглядає на 30.

Нагадаємо, молодший онук Григорія Чапкіса Максим потрапив до лікарні в США. 5-річній дитині зробили хірургічну стоматологічну операцію. За словами його мами, після операції син кілька годин не міг прийти до тями, і навіть подумав, що його кинули.

Ми також писали про те, що розгніваний син Григорія Чапкіса покинув Україну.

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