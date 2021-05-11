Внучка Чапкиса восхитила сеть фото в бикини: "новый тренд лета"
Внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала стильный образ в бикини, который пришелся по душе ее поклонникам. Красотка, которая проживает в Италии, надела бикини на ниточках.
Советующее фото она опубликовала в Instagram.
Актриса стояла спиной к камере, повернув к объективу голову. При этом фотография черно-белая, что добавило чувственности образу 40-летней Сафрончик.
Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фото. Вот, что они написали под снимком.
- Задаешь новый тренд лета 2021 года;
- Красивая;
- Красивое черно-белое фото с взглядом, который исследует;
- Вы можете стать девушкой Бонда;
- Красивая с взглядом сердцеедки;
- Невероятная!
- Великолепны!!! Так, вы очень похожи на супермодель 80-х 90-х годов Стеллу Теннант.
Отметим, об Анне украинцы узнали из интервью Чапкиса. Поклонников хореографа поразила внешность актрисы, которая в свои 40 лет выглядит на 30.
Напомним, младший внук Григория Чапкиса Максим попал в больницу в США. 5-летнему ребенку сделали хирургическую стоматологическую операцию. По словам его мамы, после операции сын несколько часов не мог прийти в себя, и даже подумал, что его бросили.
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