Налоговые проверки и новый механизм для ВПЛ: что изменится с 1 декабря в Украине
С 1 декабря в Украине возобновятся налоговые проверки бизнеса, а волонтеры смогут декларировать гуманитарную помощь онлайн. Пособия для ВПЛ будут назначать по новому механизму. К тому же отдельным категориям населения увеличат субсидии на отопление.
РБК-Украина рассказывает о главных изменениях декабря 2023.
При подготовке материала использовались источники: публикации пресс-службы Минсоцполитики, Государственной налоговой службы, проект закона №10016-д по отмене моратория на проведение налоговых проверок, постановление Кабмина №953, Telegram-канал "Укрзализныци".
Налоговые проверки бизнеса
В Украине возобновят проверки бизнеса с 1 декабря после отмены действовавшего с начала полномасштабной войны моратория. Проверки должны были вернуться еще с 1 ноября 2023, однако Рада перенесла срок на месяц.
Документальные плановые налоговые проверки могут проводить в отношении:
- предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;
- представителей бизнеса в области организации и проведения азартных игр;
- налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги;
- нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.
Мораторий на проверки продолжит действовать для ФЛП 1 и 2 группы – до 1 декабря 2024. Также проверки отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий.
Правила ввоза гуманитарной помощи
Согласно постановлению Кабмина, с 1 декабря 2023 в Украине будут действовать новые правила оформления гуманитарной помощи при ее ввозе и учете.
Декларирование переходит в электронную форму. Если раньше ввоз гуманитарки проходил по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи декларации, то нововведения предусматривают введение Автоматизированной системы регистрации. Механизм будет включать:
- регистрацию получателя гуманитарной помощи, который планирует завозить груз с помощью электронной подписи;
- формирование декларации с уникальным номером, содержащим информацию о товаре, его количестве и т.п.;
- представление отчета о распространении гуманитарной помощи организациями, которые завезли ее, до 15 числа каждого месяца.
Фото: автоматизированная система регистрации ввоза гуманитарной помощи (facebook.com/MLSP.gov.ua)
Стоит отметить, что возможность подавать бумажные декларации после 1 декабря останется. Благотворительные фонды и волонтерские организации смогут оформлять гумпомощь по привычным процедурам.
Кабмин установил переходный период до 1 апреля 2024 года, когда можно будет пользоваться как бумажным, так и цифровым механизмом.
Помощь ВПЛ
В конце ноября правительство внесло изменения в механизм назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ):
- переселенцы, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.
- ВПЛ, которые вернулись в Украину после 1 августа, но ранее потеряли помощь из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению.
- ВПЛ, которые после 1 августа 2023 вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.
- переселенцы будут получать выплаты через 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.
К тому же правительство будет стимулировать ВПЛ к трудоустройству.
Так, переселенцам (трудоспособного возраста, которые не работают) в течение 3-х месяцев после назначения помощи нужно будет либо стать на учет в Государственную службу занятости, либо получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству, либо трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер на обучение и т.д.
Это будет касаться ВПЛ, которые впервые обратятся по назначению соцвыплат после принятия изменений Правительства (21 ноября 2023 года).
Относительно суммы выплат, она остается на уровне 2-3 тыс. грн. Украинцам, получавшим помощь до 1 августа 2023, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.
Фото: через 3 месяца после назначения выплат ВПЛ должны найти работу или стать на учет в Госслужбе занятости (Getty Images)
Изменения в уплате налогов
Заполнять платежки на внесение налогов с 1 декабря нужно будет по измененным правилам. Нововведения связаны с изменениями в платежной инфраструктуре и внедрением международных стандартов. Количество полей в платежной инструкции минимизировали и структурировали.
ФЛП и юридическим лицам в поле платежек под названием "Назначение платежа" следует указывать:
- код уплаты налогов и ЕСВ;
- название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.
К примеру, в поле "Назначение платежа" при уплате Единого взноса на обязательное социальное страхование за IV квартал этого года нужно будет указать: "101 ЕСВ за IV квартал 2023 года".
Что будет с тарифами
В декабре украинцам не стоит беспокоиться о повышении тарифов на коммуналку. Основные тарифы (отопление, горячая вода, распределение газа) остаются неизменными согласно решению Кабмина о моратории до конца действия военного положения в стране и еще полгода после него.
Тарифы на газоснабжение зафиксированы для потребителей НАК "Нафтогаз" – это 7,96 грн/куб.м.
Тарифы на водоснабжение тоже без изменений.
Недавно глава НКРЭКУ Константин Ущаповский спрогнозировал возможный рост тарифов на электроэнергию до 3 грн/кВт*ч. Но в Минэнерго заявили, что пока цены на свет для населения не планируют повышать. В настоящее время тариф составляет 2,64 грн/кВт*ч.
Субсидии
Украинцы в декабре продолжат получать субсидии, ранее начисленные на отопительный сезон 2023/2024 автоматически или по обращению.
При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил о запуске экспериментального проекта по дополнительному обеспечению населения дровами или углем, если у домохозяйства нет возможности отапливать помещение газом.
По его словам, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи.
Льготу перечислят автоматически, но до 1 декабря необходимо дать согласие ПФУ на передачу данных международному донору для оплаты повышенного размера поддержки.
Согласие можно предоставить в ответ на смс-сообщение, которое поступит семьям, уже получающим льготы или субсидии на твердое печное топливо, онлайн в электронном кабинете Пенсионного фонда или обратившись в отделение ПФУ.
Фото: для получения дополнительных льгот на твердое топливо нужно дать согласие онлайн или в учреждениях ПФУ (facebook.com/decentralizationua)
Новый график "Укрзалізниці"
С приближением горнолыжного сезона и зимних праздников "Укрзалізниця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны с 10 декабря.
Шесть рейсов получили улучшение:
- №193/192 Кривой Рог - Ясиня. Будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Кривой Рог с Карпатами;
- №145/146 Сумы - Рахов. Даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
- №365/366 Луцк - Рахов. Позволит жителям Луцка и Ровно поехать в Моршин, Долину, Калуш, Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту;
- №345/346 Ужгород - Черновцы. Будет курсировать ежедневно, возобновит прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славское;
- №28/27 Киев - Мукачево. Заложен в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением;
- №368/367 Луцк - Ужгород. Даст сообщение Луцку со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.
Праздники по новому календарю и выходные
На декабрь приходится немало праздничных дней. По новому календарю важные религиозные даты сместились почти на две недели раньше:
- 6 декабря (вместо 19 декабря) – День святого Николая;
- 25 декабря (вместо 7 января) – Рождество Христово;
- 31 декабря (вместо 13 января) – Щедрый вечер, Маланки.
Рождество Христово относится к списку государственных праздников. С 2023 года в Украине его будут праздновать официально только 25 декабря. Однако выходного не будет из-за военного положения в стране.
Таким образом, выходные дни в декабре 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.