ЗНО в Україні в умовах карантину: як випускники будуть здавати іспити

ЗНО в Україні у 2020 році пройде в умовах карантину через пандемію коронавірусу. Школярі молодших і середніх класів в цьому навчальному році вже не повернуться за парти, а в новому навчальному році розпочнуть навчання з повторення пройденого матеріалу.

У Міністерстві освіти та науки прийняли рішення не скасовувати зовнішнє незалежне оцінювання знань для випускників. Точної дати проведення ЗНО поки ще немає, але вже є приблизний план того, як це буде здійснюватися.

Як розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі телеканалу "1+1", всім учасникам ЗНО будуть вимірювати температуру. Приміщення, де будуть проводити ЗНО, будуть ретельно дезінфікувати.

Будуть кардинальні зміни в логістиці, оскільки знадобиться більше аудиторій, більше педагогів та інструкторів, які будуть проводити тестування. В кожній аудиторії в цьому році буде знаходитись набагато менше учасників.

Для вчителів та інструкторів будуть передбачені додаткові методи захисту. З усіх правил, що були раніше, залишаться традиційними тільки ті, що стосуються учасників ЗНО: присутність учасника в пункті тестування, відповідний контроль особистості, контроль виконання роботи.

Дистанція між учасниками повинна дотримуватися на рівні 1,5 -2 метри, а всі учасники обов'язково повинні бути в масках. Всі аудиторії будуть забезпечені антисептиками.

За попередніми даними, ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 червня – це за умови, що карантин знімуть до початку червня. Якщо продовжать карантин – то ЗНО відбудеться з 17 серпня по 4 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як будуть здавати ЗНО ті, хто перехворів на коронавірус або контактував з хворими.