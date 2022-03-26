Спрощена вступна кампанія 2022 та ЗНО: що потрібно знати випускникам та абітурієнтам
Війна Росії проти України порушила мирне життя українців і одна зі сфер, яка опинилася під ударом – освіта. Частина школи вже відновила навчання, в основному - у форматі онлайн. Однак, вже стало зрозуміло, що у 2022 році провести ЗНО і вступну кампанію у звичному режимі не вийде.
Як проходитиме ЗНО у 2022 році та вступна кампанія, розповіла народний депутат Інна Совсун в ефірі "Громадського радіо".
24 березня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 7132. Він передбачає скасування у 2022 році державної підсумкової атестації (ДПА), ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування (проводять під час вступу на магістратуру).
Як пройде ЗНО та вступна кампанія у 2022 році
В Українському центрі оцінювання якості освіти зараз працюють над альтернативним варіантом – мультипредметним онлайн-тестом.
Як пояснила Інна Совсун, цей мультипредметний онлайн-тест має стати тимчасовою заміною для ЗНО. Він складатиметься з трьох предметів - українська мова, Історія України та математика. Його сформують на основі тієї ж програми, яку готували для тестів на ЗНО.
"У перші тижні війни рішення про повне скасування ЗНО не отримало підтримки в парламенті. Але вузи підтримали скасування ЗНО і хотіли вступні іспити. Однак вступні іспити створюють навіть більше небезпеку, оскільки потрібно буде фізично їхати в університет. Плюс - це не відповідає критеріям справедливості та довіри до результатів", - пояснила депутат.
Вона додала, що в Міністерстві освіти почали шукати новий формат. І пропозицію про мультипредметний онлайн-тест більшість вузів прийняли.
Мультипредметный онлайн-тест
За словами Совсун, цей тест потрібен для вступу на бюджет, і він є найпростішим аналогом ЗНО. Що він передбачає:
- Тест з трьох предметів буде здаватися в один день
- У ньому буде 20 завдань закритого типу з української мови, математики та історії України
- Здати його можна буде в пунктах тестування протягом 10 днів
- Кожен день будуть різні варіанти тестів
- Всі питання - на основі тієї програми, за якою випускники готувалися до ЗНО.
- Вага результатів по кожному предмету буде відрізнятися (теоретично можна буде більш сфокусовано вибрати ТЕХНІЧНІ або гуманітарні спеціальності в залежності від результатів в кожному з блоків тесту)
- Попередньо проведення тесту заплановано на липень (але все залежатиме від перебігу війни).
"Таким чином не будемо тримати в одному місці багато абітурієнтів і абітурієнток. Тест не буде глибоким і комплексним з того чи іншого предмету. Швидше - на загальну ерудицію, щоб зрозуміти загальний рівень підготовки", - підкреслила Совсун.
Також депутат додала, що для надходження на контракт потрібно буде заяву і мотиваційний лист.
"Проблеми зі справедливістю компанії можуть виникнути. Але навряд чи можна було запропонувати інше рішення, яке б задовольнило всіх. На жаль, війна - це війна. Такі рішення доводиться приймати. Потрібно зрозуміти, що багато чого ще може змінитися. Можливо, не вийде провести навіть мультипредметний тест", - сказала Інна Совсун.
Медичні, військові спеціальності. Коледжі та магістратура
На військові спеціальності, за словами Інни Совсун, прийматимуть за правилами самих військових установ.
А на медичні спеціальності планують зробити однакові умови для вступу на контракт і бюджет через високі вимоги до випускників.
По коледжах. На бюджет прийматимуть на основі заяви про вступ (Подати можна дистанційно), співбесіди або творчого конкурсу та мотиваційного листа.
На контракт - тільки заява і мотиваційний лист.
Магістратура для працівників-бюджетників: тест з 3 предметів (іноземна мова, право і тест навчальної компетентності) + мотиваційний лист.
Магістратура для інших спеціальностей: тест навчальної компетентності та мотиваційний лист.
Контрактникам достатньо тільки листи. Всі тестові завдання будуть в закритих формах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада скасувала ЗНО-2022.
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