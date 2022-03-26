Спрощена вступна кампанія 2022 та ЗНО: що потрібно знати випускникам та абітурієнтам

Війна Росії проти України порушила мирне життя українців і одна зі сфер, яка опинилася під ударом – освіта. Частина школи вже відновила навчання, в основному - у форматі онлайн. Однак, вже стало зрозуміло, що у 2022 році провести ЗНО і вступну кампанію у звичному режимі не вийде.

Як проходитиме ЗНО у 2022 році та вступна кампанія, розповіла народний депутат Інна Совсун в ефірі " Громадського радіо ".

24 березня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 7132. Він передбачає скасування у 2022 році державної підсумкової атестації (ДПА), ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного вступного випробування (проводять під час вступу на магістратуру).

Як пройде ЗНО та вступна кампанія у 2022 році

В Українському центрі оцінювання якості освіти зараз працюють над альтернативним варіантом – мультипредметним онлайн-тестом.

Як пояснила Інна Совсун, цей мультипредметний онлайн-тест має стати тимчасовою заміною для ЗНО. Він складатиметься з трьох предметів - українська мова, Історія України та математика. Його сформують на основі тієї ж програми, яку готували для тестів на ЗНО.

"У перші тижні війни рішення про повне скасування ЗНО не отримало підтримки в парламенті. Але вузи підтримали скасування ЗНО і хотіли вступні іспити. Однак вступні іспити створюють навіть більше небезпеку, оскільки потрібно буде фізично їхати в університет. Плюс - це не відповідає критеріям справедливості та довіри до результатів", - пояснила депутат.

Вона додала, що в Міністерстві освіти почали шукати новий формат. І пропозицію про мультипредметний онлайн-тест більшість вузів прийняли.

Мультипредметный онлайн-тест

За словами Совсун, цей тест потрібен для вступу на бюджет, і він є найпростішим аналогом ЗНО. Що він передбачає:

Тест з трьох предметів буде здаватися в один день

У ньому буде 20 завдань закритого типу з української мови, математики та історії України

Здати його можна буде в пунктах тестування протягом 10 днів

Кожен день будуть різні варіанти тестів

Всі питання - на основі тієї програми, за якою випускники готувалися до ЗНО.

Вага результатів по кожному предмету буде відрізнятися (теоретично можна буде більш сфокусовано вибрати ТЕХНІЧНІ або гуманітарні спеціальності в залежності від результатів в кожному з блоків тесту)

Попередньо проведення тесту заплановано на липень (але все залежатиме від перебігу війни).

"Таким чином не будемо тримати в одному місці багато абітурієнтів і абітурієнток. Тест не буде глибоким і комплексним з того чи іншого предмету. Швидше - на загальну ерудицію, щоб зрозуміти загальний рівень підготовки", - підкреслила Совсун.

Також депутат додала, що для надходження на контракт потрібно буде заяву і мотиваційний лист.

"Проблеми зі справедливістю компанії можуть виникнути. Але навряд чи можна було запропонувати інше рішення, яке б задовольнило всіх. На жаль, війна - це війна. Такі рішення доводиться приймати. Потрібно зрозуміти, що багато чого ще може змінитися. Можливо, не вийде провести навіть мультипредметний тест", - сказала Інна Совсун.

Медичні, військові спеціальності. Коледжі та магістратура

На військові спеціальності, за словами Інни Совсун, прийматимуть за правилами самих військових установ.

А на медичні спеціальності планують зробити однакові умови для вступу на контракт і бюджет через високі вимоги до випускників.

По коледжах. На бюджет прийматимуть на основі заяви про вступ (Подати можна дистанційно), співбесіди або творчого конкурсу та мотиваційного листа.

На контракт - тільки заява і мотиваційний лист.

Магістратура для працівників-бюджетників: тест з 3 предметів (іноземна мова, право і тест навчальної компетентності) + мотиваційний лист.

Магістратура для інших спеціальностей: тест навчальної компетентності та мотиваційний лист.

Контрактникам достатньо тільки листи. Всі тестові завдання будуть в закритих формах.