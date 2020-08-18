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Міносвіти хоче посилити вплив атестата на вступ до внз

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 10:28
Міносвіти хоче посилити вплив атестата на вступ до внз
Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в школі

Міністерство освіти і науки планує збільшити вплив атестата про середню освіту при вступі в університети. Це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в середній школі.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет під час конференції.

При цьому саме в МОН планують збільшити вплив атестата, Шкарлет не пояснив.

"Маємо ціль збільшення ваги атестата при вступі до закладу вищої освіти, а також збільшення мотивації учнів до навчання в середній школі", - повідомив Шкарлет.

Зазначимо, зараз в Україні для вступу до вищого навчального закладу необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Зараз ЗНО можна скласти з восьми предметів - українська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія та іноземна мова.

Нагадаємо, у цьому році абітурієнти при вступі до внз зможуть подати до 5 заяв на бюджет, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Також повідомлялося, що з 1 вересня в Україні планують дозволити учням ходити до школи в містах з перших трьох карантинних зон - "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої".

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