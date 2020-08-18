Міносвіти хоче посилити вплив атестата на вступ до внз

Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)

Це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в школі

Міністерство освіти і науки планує збільшити вплив атестата про середню освіту при вступі в університети. Це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в середній школі.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет під час конференції.

При цьому саме в МОН планують збільшити вплив атестата, Шкарлет не пояснив.

"Маємо ціль збільшення ваги атестата при вступі до закладу вищої освіти, а також збільшення мотивації учнів до навчання в середній школі", - повідомив Шкарлет.

Зазначимо, зараз в Україні для вступу до вищого навчального закладу необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Зараз ЗНО можна скласти з восьми предметів - українська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія та іноземна мова.

Нагадаємо, у цьому році абітурієнти при вступі до внз зможуть подати до 5 заяв на бюджет, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Також повідомлялося, що з 1 вересня в Україні планують дозволити учням ходити до школи в містах з перших трьох карантинних зон - "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої".