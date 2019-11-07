ЗНО-2020: які сюрпризи чекають майбутніх абітурієнтів

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти з'явилися актуальні характеристики сертифікаційних робіт, нові критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Це допоможе майбутнім учасникам підготуватися до проходження незалежного оцінювання у 2020 році.

Варто відзначити, що на сайті розміщено документи з української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької, іспанської мов, а також з біології, географії, фізики та хімії. У кожному розділі вказана дата проведення ЗНО по кожному предмету в 2020 році.

"В характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета вказана структура тексту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів та кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також зазначено час, відведений на виконання тесту", - йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що ознайомлення з даною інформацією допоможе випускникам шкіл раціонально розподілити час для написання тесту і виробити власну стратегію ефективної роботи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, фахівці Українського центру готові пояснювати особливості виконання компетентностних завдань у щотижневій рубриці "Готуючись до ЗНО" на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти на своїй сторінці в Facebook.