Град у вікна, річки по пояс: як виглядає окупований Маріуполь після дощу

В окупованому росіянами Маріуполі пройшла сильна гроза з дощем. Незважаючи на твердження загарбників, що життя в місті відновлюється, багато хто побачив, що це не так. Стихія принесла чимало біди в зруйноване місто.

Як виглядає місто після грози

В результаті стихії у людей у вікна залітав град. Потоки води на вулицях були дуже сильними і перетворювалися на річки через забиті зливові стоки.

Ось так виглядали стіни в квартирах (фото: соцмережі)

"Злива з градом миттєво змила всі декорації. Всю ціну обіцянок маріупольці побачили своїми очима - дощ у квартирі, град скрізь відсутні вікна, річки по пояс через непрацюючі стоки, знову знеструмлення через криворукий ремонт і відсутність питної води. Тільки одна злива", - написав Андрющенко.

Дивіться на відео, що відбувалося в Маріуполі під час грози.