Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків

Після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено. У соціальних мережах опублікували відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

Після тривалої зливи місто Ірпінь буквально затопило, про що повідомляють місцеві жителі. У соціальних мережах, мешканці міста публікують відеозаписи наслідків негоди. Мер міста заявив, що вони вже почали ліквідацію наслідків зливи та надав номери телефонів, для передачі оперативної інформації про будь-які аварії, пошкодження та несправності: Муніципальна варта - 0459760400

УЖКГ "Ірпінь" - 0459763005, 0689366163

Управління благоустрою міста - 0459763412

ДТЕК - 0444590740

Київоблгаз - 0443646104