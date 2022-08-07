ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків

Новость на русском →
Ірпінь, Неділя 07 серпня 2022 16:06
Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків Фото: Ірпінь затопило через сильну зливу: відео наслідків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено. У соціальних мережах опублікували відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

Після тривалої зливи місто Ірпінь буквально затопило, про що повідомляють місцеві жителі. У соціальних мережах, мешканці міста публікують відеозаписи наслідків негоди.

Мер міста заявив, що вони вже почали ліквідацію наслідків зливи та надав номери телефонів, для передачі оперативної інформації про будь-які аварії, пошкодження та несправності:

  • Муніципальна варта - 0459760400
  • УЖКГ "Ірпінь" - 0459763005, 0689366163
  • Управління благоустрою міста - 0459763412
  • ДТЕК - 0444590740
  • Київоблгаз - 0443646104

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз