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Внесите эти 5 "оздоровительных дней" в свой календарь ежемесячно, чтобы прожить долгую жизнь

Вторник 08 октября 2024 13:37
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Внесите эти 5 "оздоровительных дней" в свой календарь ежемесячно, чтобы прожить долгую жизнь Фото: Что нужно делать для долгой жизни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для улучшения вашего самочувствия медики и психологи советуют проводить раз в месяц определенные дни здоровья.

Что именно во время них следует делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

5 правил для долгой жизни

Психолог Кэйси Телент рассказала, что нужно делать каждый месяц, чтобы оставаться в ресурсе и прожить долгую жизнь.

День для социальных связей

Обед с другом или подругой - это отличный способ поддерживать связь с теми, кто важен для вас и поддерживает вас.

Главное - это запланировать время для общения с людьми, которые доставляют вам радость, даже если вы общаетесь по телефону. Согласно продолжающемуся 86-летнему исследованию Гарварда поддержка позитивных отношений в вашей жизни может увеличить ваше всеобщее счастье и помочь вам продлить жизнь.

День, когда можно выспаться вволю

Иногда сложно получить достаточное количество качественного сна каждую ночь, особенно в напряженные периоды месяца. Может показаться, что приоритет работы над сном может помочь вам быть более продуктивными, но на самом деле наоборот. Вы должны высыпаться, чтобы достичь максимального уровня физического и психического здоровья в соответствии с Центрами контроля и профилактики заболеваний.

День, посвященный себе

Уделять время себе очень важно. И если вы можете посвятить себе целый день, это будет полезно для вашего психического здоровья.

Вы можете использовать день, чтобы потренироваться в уходе за собой, заняться своими хобби или посетить новое место, о котором давно мечтали.

День без социальных сетей

Отказ от социальных медиа может дать вам время и пространство для более глубокой связи с собой. 24 часа без любимых социальных сетей могут быть невероятно полезны. На многих телефонах можно устанавливать временные ограничения для приложений. Начните с ограничения количества часов, которые вы тратите на такие программы, как Instagram и TikTok.

День без расписания

День без рутины или желание соблюдать расписание может стать освежающим способом расслабиться и замедлить темп в быстрой среде.

Это может быть как день уборки или общения, или просто целый день поваляться в постели.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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