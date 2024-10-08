Внесите эти 5 "оздоровительных дней" в свой календарь ежемесячно, чтобы прожить долгую жизнь
Для улучшения вашего самочувствия медики и психологи советуют проводить раз в месяц определенные дни здоровья.
Что именно во время них следует делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
5 правил для долгой жизни
Психолог Кэйси Телент рассказала, что нужно делать каждый месяц, чтобы оставаться в ресурсе и прожить долгую жизнь.
День для социальных связей
Обед с другом или подругой - это отличный способ поддерживать связь с теми, кто важен для вас и поддерживает вас.
Главное - это запланировать время для общения с людьми, которые доставляют вам радость, даже если вы общаетесь по телефону. Согласно продолжающемуся 86-летнему исследованию Гарварда поддержка позитивных отношений в вашей жизни может увеличить ваше всеобщее счастье и помочь вам продлить жизнь.
День, когда можно выспаться вволю
Иногда сложно получить достаточное количество качественного сна каждую ночь, особенно в напряженные периоды месяца. Может показаться, что приоритет работы над сном может помочь вам быть более продуктивными, но на самом деле наоборот. Вы должны высыпаться, чтобы достичь максимального уровня физического и психического здоровья в соответствии с Центрами контроля и профилактики заболеваний.
День, посвященный себе
Уделять время себе очень важно. И если вы можете посвятить себе целый день, это будет полезно для вашего психического здоровья.
Вы можете использовать день, чтобы потренироваться в уходе за собой, заняться своими хобби или посетить новое место, о котором давно мечтали.
День без социальных сетей
Отказ от социальных медиа может дать вам время и пространство для более глубокой связи с собой. 24 часа без любимых социальных сетей могут быть невероятно полезны. На многих телефонах можно устанавливать временные ограничения для приложений. Начните с ограничения количества часов, которые вы тратите на такие программы, как Instagram и TikTok.
День без расписания
День без рутины или желание соблюдать расписание может стать освежающим способом расслабиться и замедлить темп в быстрой среде.
Это может быть как день уборки или общения, или просто целый день поваляться в постели.
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