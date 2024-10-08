Внесіть ці 5 "оздоровчих днів" у свій календар щомісяця, шоб прожити довге життя

Для покращення вашого самопочуття медики та психологи радять проводити раз на місяць певні дні здоров'я.

Що саме під час них треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

5 правил для довгого життя

Психологиня Кейсі Телент розповіла, що треба робити щомісяця, щоб залишатися в ресурсі та прожити довге життя.

День для соціальних зв'язків

Обід із другом чи подругою - це чудовий спосіб підтримувати зв’язок із тими, хто важливий для вас і підтримує вас.

Головне - це запланувати час для спілкування з людьми, які приносять вам радість, навіть якщо ви спілкуєтеся по телефону. Відповідно до 86-річного дослідження Гарварду, яке все ще триває, підтримка позитивних стосунків у вашому житті може збільшити ваше загальне щастя та допомогти вам продовжити життя.

День, коли можна виспатися досхочу

Інколи буває складно отримати достатню кількість якісного сну щоночі, особливо в напружені періоди місяця. Може здатися, що пріоритет роботи над сном може допомогти вам бути продуктивнішими, але насправді навпаки. Ви повинні висипатися, щоб досягти максимального рівня фізичного та психічного здоров’я, відповідно до Центрів контролю та профілактики захворювань.

День, присвячений собі

Приділяти час собі надзвичайно важливо. І якщо ви зможете присвятити собі цілий день, це буде корисно для вашого психічного здоров’я.

Ви можете використати день, щоб потренуватися в догляді за собою, зайнятися своїми хобі або відвідати нове місце, про яке давно мріяли.

День без соціальних мереж

Відмова від соціальних медіа, може дати вам час і простір для більш глибокого зв’язку з собою. 24 години без улюблених соціальних мереж можуть бути неймовірно корисними. На багатьох телефонах можна встановлювати часові обмеження для програм. Почніть з обмеження кількості годин, які ви витрачаєте на такі програми, як Instagram і TikTok.

День без розкладу

День без рутини чи бажання дотримуватися розкладу може стати освіжаючим способом розслабитися та сповільнити темп у стрімкому середовищі.

Це може бути як день прибирання або спілкування, або просто цілий день повалятися у ліжку.