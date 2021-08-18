ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти: вага кожного - 3 кг

Новость на русском →
Вінницька область, Середа 18 серпня 2021 13:46
На Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти: вага кожного - 3 кг Чоловік знайшов на прогулянці гігантські гриби (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Хмельницькій області Микола Гуцол на прогулянці виявив гігантські гриби. Вага кожного склала близько 3 кілограмів. Виявилося, що це дощовики. Багато грибників їх не вважають за нормальну здобич.

Про це повідомляє місцеве видання "Життєві обрії".

Микола розповів, що найчастіше ці гриби обходять стороною, але, на його думку, Вони дуже смачні і за смаком нагадують м'ясо курки. Повернувшись з лісу додому з 15-кілограмовою знахідкою, чоловік з дружиною швиденько їх почистили, відварили і помістили в морозильну камеру на зберігання. Зазвичай їх потім смажать, роблять грибну підливу, додають в суп або борщ.

Також подружжя планує з видобутку приготувати відбивні.

"Головне після збору їх довго не зберігати, щоб не позеленіли. Поки всередині білі, готуйте і насолоджуйтеся", - дає пораду людям грибник.

До речі, є дощовики і отруйні. Ви повинні вміти їх відрізняти.

"Справжні дощовики ростуть по одному, мають тонку і тендітну шкірку, а отруйні - міцну і ущільнену. На їстівних дощовиках зверху помітні дрібні шипи, а ось отруйні - шипів не мають ... І ще-аромат: їстівні дощовики мають приємний грибний аромат на відміну від отруйних", - розповів Микола Дмитрович.

На Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти: вага кожного - 3 кгЧоловік знайшов гігантські гриби (фото: gazetahm.org)

Як ми писали раніше, у Карпатах грибами отруїлися три людини, вони в реанімації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький
LITE
Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини