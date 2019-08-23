ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Позашляховик переїхав жінку з дитиною в Києві: за кермом була теща Притули

STYLERПодії    23.08.2019 - 14:36
Позашляховик переїхав жінку з дитиною в Києві: за кермом була теща Притули
Фото: колаж РБК-Україна

Винуватиця ДТП у Києві затримана, постраждалі у лікарні у важкому стані

У Києві позашляховик наїхав на жінку з дитиною, яких діставали з-під машини та із численними травмами госпіталізували у важкому стані. ДТП сталася 22-го серпня в Дарницькому районі у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-А. За попередніми висновками, причиною аварії стало те, що 59-річна жінка за кермом іномарки переплутала педалі.

Зараз вона затримана, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Момент інциденту був знятий на камеру відеоспостереження, встановленої на сусідньому будинку. На кадрах видно, що кросовер Mazda здає назад на великій швидкості, збиває перехожих і врізається в припарковані автомобілі.

На відео чути крики і стогони постраждалих жінки та 9-річного хлопчика. Зараз дитина знаходиться в "Охматдиті", у неї закрита травма живота та грудної клітки. Його мама лежить у лікарні в струсом головного мозку та переломом кісток тазу.

Зазначимо, що в ЗМІ з'являлися повідомлення про смерть дитини, але начальник відділу комунікації столичної поліції Оксана Блищик закликала не вірити "фейкам".

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Також правоохоронці розповіли про затримання винуватиці ДТП в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У відділі комунікації поліції Києва на сранице у Facebook говориться, що їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як стало відомо, аварію зробила бізнес-вумен Лілія Сопельник, уродженка Донецька, яка проживає в Києві. Жінка є директором і власницею кількох компаній.

Лілія Сопельник (Фото: facebook.com/liliya.sopelnyk)

Її донька Катерина одружена з відомим шоуменом, волонтером і ведучим Сергієм Притулою.

Позашляховик переїхав жінку з дитиною в Києві: за кермом була теща Притули

Весілля Сергія Притули з колегою по цеху Катериною Сопельник в 2015 році (Фото з відкритих джерел)

Інша дочка Світлана - дружина нардепа від групи "Відродження" Віталія Хомутинника.

Позашляховик переїхав жінку з дитиною в Києві: за кермом була теща Притули

Фото: Віталій Хомутинник (УНІАН)

Нагадаємо, у Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук, а влітку 2015 року шоумен одружився вдруге і його обраницею стала виконавчий продюсер "Нового каналу" Катерина Сопельник, яка влітку 2014 року подарувала йому доньку Соломію.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої кінцівки відірвалися.

Також ми писали про те, що нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.

У Києві автомобіль збив жінку з дитиною Тиснути таких до упору: київський маршрутник образив ветерана АТО (фото)
Новини України Виталий ХомутынникКиївСергій ПритулаДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся