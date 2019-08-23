Позашляховик переїхав жінку з дитиною в Києві: за кермом була теща Притули

Фото: колаж РБК-Україна

Винуватиця ДТП у Києві затримана, постраждалі у лікарні у важкому стані

У Києві позашляховик наїхав на жінку з дитиною, яких діставали з-під машини та із численними травмами госпіталізували у важкому стані. ДТП сталася 22-го серпня в Дарницькому районі у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-А. За попередніми висновками, причиною аварії стало те, що 59-річна жінка за кермом іномарки переплутала педалі.

Зараз вона затримана, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Момент інциденту був знятий на камеру відеоспостереження, встановленої на сусідньому будинку. На кадрах видно, що кросовер Mazda здає назад на великій швидкості, збиває перехожих і врізається в припарковані автомобілі.

На відео чути крики і стогони постраждалих жінки та 9-річного хлопчика. Зараз дитина знаходиться в "Охматдиті", у неї закрита травма живота та грудної клітки. Його мама лежить у лікарні в струсом головного мозку та переломом кісток тазу.

Зазначимо, що в ЗМІ з'являлися повідомлення про смерть дитини, але начальник відділу комунікації столичної поліції Оксана Блищик закликала не вірити "фейкам".

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Також правоохоронці розповіли про затримання винуватиці ДТП в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У відділі комунікації поліції Києва на сранице у Facebook говориться, що їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як стало відомо, аварію зробила бізнес-вумен Лілія Сопельник, уродженка Донецька, яка проживає в Києві. Жінка є директором і власницею кількох компаній.

Лілія Сопельник (Фото: facebook.com/liliya.sopelnyk)

Її донька Катерина одружена з відомим шоуменом, волонтером і ведучим Сергієм Притулою.

Весілля Сергія Притули з колегою по цеху Катериною Сопельник в 2015 році (Фото з відкритих джерел)

Інша дочка Світлана - дружина нардепа від групи "Відродження" Віталія Хомутинника.

Фото: Віталій Хомутинник (УНІАН)

Нагадаємо, у Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук, а влітку 2015 року шоумен одружився вдруге і його обраницею стала виконавчий продюсер "Нового каналу" Катерина Сопельник, яка влітку 2014 року подарувала йому доньку Соломію.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої кінцівки відірвалися.

Також ми писали про те, що нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.