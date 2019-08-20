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У Києві водій Mersedes збив дівчину на переході втік з місця ДТП

STYLERПодії    20.08.2019 - 09:26
У Києві водій Mersedes збив дівчину на переході втік з місця ДТП
У Києві водій Mersedes насмерть збив дівчину і втік (колаж: РБК-Україна)

Після зіткнення Mersedes протягнув дівчину на капоті кілька сотень метрів

У Києві в ніч на вівторок, 20 серпня, відбулася страшна дорожньо-транспортна пригода. Водій Mercedes з номерами АА 4454 ТМ на величезній швидкості збив дівчину, яка переходила на перехресті дорогу.

Аварія сталася близько 02:00 неподалік від станції метро "Академмістечко" (Святошинський район столиці), пише "Інформатор".

Швидкість і сила зіткнення були такими, що дівчину буквально розірвало на частини - у неї відірвалася нога та інші частини тіла. Водій кілька сотень метрів тягнув потерпілу на капоті і загальмував лише на наступному перехресті.

Водій втік з місця події до прибуття правоохоронців. А прибулим медикам залишилося лише констатувати смерть дівчини.

На місці ДТП працювало три екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група. Водія Mercedes оголосили в розшук.

У Києві водій Mersedes насмерть збив дівчину і втік (відео: YouTube/Інформатор)

Нагадаємо, в Івано-Франківську 12 серпня біля нічного клубу 20-річна модель влаштувала масштабну ДТП. Дівчина на BMW не впоралася з керуванням і наїхала на острівець безпеки, після чого машина влетіла на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припаркованих автомобілі.

Раніше також повідомлялося, що у Києві фургон хлібозаводу зім'яв припаркований легковик. Жінка, що сиділа ззаду, померла від отриманих травм.

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