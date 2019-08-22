Позашляховик переїхав маму з дитиною у дворі будинку: відео моменту ДТП в Києві

У Києві авто переїхало жінку і дитину (колаж: РБК-Україна)

За кермом автомобіля була жінка-водій - вона різко здала назад

У Києві позашляховик переїхав жінку і дев'ятирічну дитину у дворі багатоквартирного будинку. У мережі з'явилося відео моменту моторошної ДТП, зняте з камери відеоспостереження на сусідньому будинку, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався в четвер, 22 серпня, у Дарницькому районі столиці у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-А.

На відео можна побачити, що люди спокійно ходять по прибудинковій території. У якийсь момент білий позашляховик на божевільній швидкості здає назад, збиває і переїжджає жінку і дитину.

Відео 18+

18+ Відео моменту #ДТП на Дніпровській набережній. Нагадаємо, що винуватиця аварії, 59-річна жінка, яка за попередньою версію, сплутала педалі. Мати та дитину у важкому стані госпіталізовано. Перші фото та відео з місця: https://kyivoperativ.info/dtp/smotret-video-1301/ Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 22 серпня 2019 р.

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що потерпілі знаходилися досить далеко від автомобіля, коли він почав рух, вони не були в безпосередній близькості від авто.

За попередніми даними, 59-річна жінка-водій переплутала педалі.

Також у повідомленні сказано, що постраждалі госпіталізовані у важкому стані.

Жінку і дитину діставали прямо з-під автомобіля. На відео чутно крики і стогони.

На Дніпровській Набережній, 19а, щойно сталося #ДТП з потерпілими - мамою та дитиною. Після зіткнення смороду булі під авто - хлопці підіймали авто та діставали їх звідти. Свідки кажуть, що скоріше за все, водій переплутав педалі, бо швидкість була дуже велика, як для придомової території. Повна жєсть. Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 22 серпня 2019 р.

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі шоковані тим, що сталося, вони залишають сотні коментарів під відео.

"Там же педалі в підлогу, ще й задню включити, як можна було переплутати педалі, як?" - пише один з коментаторів.

"Головне, щоб пішоходи були живі, тому що вижити після такого наїзду шансів мало", - шокований ще один юзер.

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла потерпілої відірвалися кінцівки.

До речі, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.