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Хомутиннік міг домовитися із Зеленським про місця у списках на виборах Ради

Новини » Вибори 2019    06.05.2019 - 11:47
Хомутиннік міг домовитися із Зеленським про місця у списках на виборах Ради
Фото: Віталій Хомутинник (УНІАН)

За словами джерел, під час президентської кампанії Хомутиннік нібито надавав підтримку Зеленському

Співголова парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік міг домовитися з новообраним президентом Володимиром Зеленським про квоту на ряд місць у списку партії "Слуга народу" на виборах Верховної ради восени 2019 року. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Розійтися по командам: як у Верховній раді починають підготовку до парламентських виборів".

Зокрема, за словами співрозмовників видання, які побажали залишитися неназваними, під час президентської кампанії Хомутиннік нібито надавав підтримку Зеленському.

"Натомість депутат нібито домовився про квоту на ряд місць у списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах. На тлі високих рейтингів партії новообраного президента вибори за пропорційною системою дозволять Віталію Хомутинніку завести більше своїх людей за списками "Слуги народу" в наступний парламент, стверджують співрозмовники в депутатському корпусі", - зазначено в статті.

Джерела стверджують, що сам Хомутинік у такому випадку може піти в парламент за списками "Оппоблока" або "Опозиційної платформи - За життя".

Відзначимо, Хомутиннік у коментарі РБК-Україна спростував інформацію про фінансування кампанії Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не готовий до коаліції з колишніми "регіоналами" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, а також з нинішнім президентом Петром Порошенко.

Як писало РБК-Україна, Зеленський розраховує на більшість у Верховній раді наступного скликання.

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Новини України Порошенко Зеленський Виталий ХомутынникВолодимир Зеленськийпарламентські вибори
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