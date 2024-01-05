В результате ракетного удара 2 января умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко

В результате ракетной атаки РФ на Украину 2 января умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Женщине было 84 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале Харьковской ОВА.

Что известно о Виктории Тимошенко

Виктория Николаевна родилась 18 августа 1939 года. Она всегда мечтала о театре, поэтому окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре Махачкалы в 1960 году.

За 8 лет мечта Виктории сбылась: она связала свою жизнь с харьковской театральной сценой.

"Виктория Николаевна была украшением творческого коллектива ХАДТ с момента появления в составе труппы в 1968 году", - пишут о ней коллеги из Харьковского академического драматического театра.

За годы работы актриса сыграла много разных ролей. Среди них:

София Ивановна ("Старая дева" Н. Птушкиной)

Мадам Сивель ("Моя парижанка" Р. Ламуре)

Бурыкина ("Шут Балакирев" Г. Горина)

Розалия ("Филумена Мартурано", Эд. де Филиппо)

Фекла Ивановна ("Женитьба", М.Гоголя)

Голда, ("Поминальная молитва" за Шолом-Алейхемом)

Мамаша ("Клинический случай", Р. Куни)

мисс Мотморенси ("Красавица и семья" С.Моэма)

Нана ("37 открыток" М. Маккивера) и т. п.

"Мы выражаем искреннее соболезнование семье и друзьям Виктории Николаевны. Она останется в наших сердцах как замечательный человек и профессионал. Мы будем помнить его яркие роли и творческую энергию. Пусть ее душа покоится в мире", - выражают соболезнования коллеги Тимошенко.

Ракетная атака 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.