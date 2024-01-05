Внаслідок ракетного удару 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко
Внаслідок ракетної атаки РФ на Україну 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Жінці було 84 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Харківської ОВА.
Що відомо про Вікторію Тимошенко
Вікторія Миколаївна народилась 18 серпня 1939 року. Вона завжди мріяла про театр, тому закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі Махачкали в 1960 році.
За 8 років мрія Вікторії здійснилася: вона пов'язала своє життя з харківською театральною сценою.
"Вікторія Миколаївна була окрасою творчого колективу ХАДТ з моменту появи в складі трупи у 1968 році", - пишуть про неї колеги з Харківського академічного драматичного театру.
За роки роботи акторка зіграла багато різноманітних ролей. Серед них:
- Софія Іванівна ("Стара діва" Н. Птушкіної)
- Мадам Сівель ("Моя парижанка" Р. Ламуре)
- Бурикіна ("Шут Балакірєв" Г. Горіна)
- Розалія ("Філумена Мартурано", Ед. де Філіппо)
- Фекла Іванівна ("Одруження", М.Гоголя)
- Голда, ("Поминальна молитва" за Шолом-Алейхемом)
- Мамаша ("Клінічний випадок", Р. Куні)
- міс Мотморенсі ("Красуня і сім'я" С.Моема)
- Нана ("37 листівок" М. Макківера) тощо
"Ми висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни. Вона залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал. Ми будемо пам’ятати її яскраві ролі та творчу енергію. Нехай її душа спочиває у мирі", - висловлюють співчуття колеги Тимошенко.
Ракетна атака 2 січня
Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.
За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.
Раніше ми повідомляли про те, що через ракетний удар 2 січня загинула викладачка Києво-Могилянської академії.
А ще писали про те, що внаслідок атаки загинув тренер і майстер спорту з баскетболу Віктор Кобзистий.
Крім того, ми розповідали про колишню футболістку Вікторію Котлярову та її маму, які загинули внаслідок ракетного удару 29 грудня.