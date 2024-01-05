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Внаслідок ракетного удару 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 09:35
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Внаслідок ракетного удару 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко Вікторія Тимошенко на сцені театру (фото: facebook.com/rusdramacom)
Автор: Юлія Гаюк

Внаслідок ракетної атаки РФ на Україну 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Жінці було 84 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Що відомо про Вікторію Тимошенко

Вікторія Миколаївна народилась 18 серпня 1939 року. Вона завжди мріяла про театр, тому закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі Махачкали в 1960 році.

За 8 років мрія Вікторії здійснилася: вона пов'язала своє життя з харківською театральною сценою.

"Вікторія Миколаївна була окрасою творчого колективу ХАДТ з моменту появи в складі трупи у 1968 році", - пишуть про неї колеги з Харківського академічного драматичного театру.

За роки роботи акторка зіграла багато різноманітних ролей. Серед них:

  • Софія Іванівна ("Стара діва" Н. Птушкіної)
  • Мадам Сівель ("Моя парижанка" Р. Ламуре)
  • Бурикіна ("Шут Балакірєв" Г. Горіна)
  • Розалія ("Філумена Мартурано", Ед. де Філіппо)
  • Фекла Іванівна ("Одруження", М.Гоголя)
  • Голда, ("Поминальна молитва" за Шолом-Алейхемом)
  • Мамаша ("Клінічний випадок", Р. Куні)
  • міс Мотморенсі ("Красуня і сім'я" С.Моема)
  • Нана ("37 листівок" М. Макківера) тощо

"Ми висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни. Вона залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал. Ми будемо пам’ятати її яскраві ролі та творчу енергію. Нехай її душа спочиває у мирі", - висловлюють співчуття колеги Тимошенко.

Ракетна атака 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.

Раніше ми повідомляли про те, що через ракетний удар 2 січня загинула викладачка Києво-Могилянської академії.

А ще писали про те, що внаслідок атаки загинув тренер і майстер спорту з баскетболу Віктор Кобзистий.

Крім того, ми розповідали про колишню футболістку Вікторію Котлярову та її маму, які загинули внаслідок ракетного удару 29 грудня.

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