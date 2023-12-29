В результате ночного удара по Украине погиб мастер спорта по баскетболу: что известно (фото)

В результате ракетного удара РФ по Украине погиб баскетболист Виктор Кобзистый.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост начальника управления спорта Львовского горсовета Антона Никулина в Facebook .

"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый - украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным", - написал Никулин.

Виктор Кобзистый погиб в результате удара (фото: facebook.com/anton.nikulin)

Что известно о Викторе

Баскетболисту было 44 года, он родом из Полтавской области. С детства Виктор занимался спортом. Поскольку он был высокого роста, заинтересовался баскетболом.

В 2001 и 2005 играл за сборную Украины в финальных частях. Летом 2011 года завершил карьеру игрока.

После этого начал работать ассистентом главного тренера киевского "Будівельника". А уже в 2014 году стал главным тренером днепродзержинского "ДнепрАЗОТа".

Виктор Кобзистый был в баскетболе и игроком, и тренером (фото: социальные сети)

С 2015 года являлся президентом БК "Кремень". В одном из интервью он с большой любовью рассказывал об эмблеме своего клуба.

"Это эмблема в виде мяча, но обратите внимание на края, они не стандартны для геральдики. Они не ровные. Что они напоминают..? Да, Кременчуг. Два берега", - рассказывал он.

Виктор был женат и воспитывал двух сыновей.