Это не голливудский фильм, это Украина. Как эвакуируют людей из затопленного Херсона: трогательное видео

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вода хлынула на села и дачи Херсонской области. Сотни домов оказались затоплены, во многих - находятся пожилые люди, люди с инвалидностью, животные.

Как спасают и эвакуируют людей и животных в Херсоне показали на видео Ukrainian Witness.

Весь вечер 6 июня и ночь на 7 июня жители Херсона и прилегающих территорий слышали слово "Эвакуация". Работники ГСЧС, национальной полиции и волонтеры всю ночь занимались эвакуацией гражданских.

В специальных костюмах, по пояс в холодной воде, они объезжали на резиновых лодках все дома. На руках и плечах выносили пожилых людей, животных. Все это приходилось делать в невероятных условиях, так как уровень воды стремительно рос.

"Это не голливудские фильмы, это Украина сегодня. Спасибо всем, кто помогает, за вашу несгибаемость. Украинцы, вы непобедимы!" - говорят авторы видео.

В некоторых домах вода успевала добраться только до дверей, в некоторых - затоплены были уже все комнаты. Спасателям приходилось решать самостоятельно вопросы, кого эвакуировать в первую очередь. К некоторым жителям пришлось вызывать врачей, чтобы понять, можно ли человека перемещать и как это сделать правильно.

Ситуация осложнялась тем, что приходилось работать ночью, при свете фонариков. Воды вокруг было по пояс, а людей приходилось выносить из домов на импровизированных ношах.

Кроме того, спасателям и волонтерам попадались животные, которые ждали помощи на импровизированных островках, на сломанных деревьях, крышах небольших построек, которые почти полностью ушли под воду.

Также людей находили на крышах домов, куда они забирались, чтобы спастись от воды. И некоторые категорически отказывались эвакуироваться.

Как спасали жителей Херсона после взрыва Каховской ГЭС, смотрите в видео: