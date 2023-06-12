Так умирает природа Каховского водохранилища. В сети показали трагические фото

После подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня - в Херсонской области произошла наибольшая техногенная катастрофа со времен Чернобыля. Из водохранилища утекла практически вся вода, что спровоцировало гибель всего живого, что было тут.

Депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко показал на Facebook , как умирает природа этого края.

Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

На фотографиях вы можете увидеть, как россияне своим терактом убили все живое. На снимках, на которые не возможно смотреть без слез, видны остатки былой тут жизни растений и животных.

Так выглядит Каховское водохранилище после подрыва Каховской ГЭС (фото: facebook.com/IosypenkoIgoroficill)

Для справки

По состоянию на 12 июня в Херсонской области за ночь уровень воды в подтопленных населенных пунктах после подрыва РФ Каховской ГЭС снизился на 64 см. В общей сложности подтопленными остаются 46 населенных пунктов.

В Каховском водохранилище уровень воды снизился на 7,73 м.