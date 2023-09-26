Не умеете или не любите готовить? Вот что поможет в такой ситуации

В современном мире стоит только позвонить по телефону и вам привезут не только нужные продукты, а еще готовый ужин или обед. Однако иногда хочется порадовать семью домашней едой. Если вы не умеете готовить или не любите это делать, помогут простые советы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога и физиолога Ольги Дорош в Instagram.
По словам специалиста, следует помнить, что здоровое питание - это самые простые рецепты.
Также рацион должен включать 5 групп продуктов:
Нутрициолог говорит, что тем, кто хочет знать сбалансирован ли его рацион для начала может проанализировать есть ли все 5 групп продуктов в его рационе.
Поэтому следует знать, как добавить эти продукты в рацион, даже если готовить не умеете.
Следует покупать пакетированные крупы, горох, если не умеете варить их в кастрюле в отношении воды.
Консервированные бобовые (есть фасоль, нут, чечевица) являются отличным гарниром (нагрели в микроволновке в томатном соусе или холодную бросили в салат). Также из фасоли можно сделать паштет-намазку на хлеб.
Купите фарш, добавьте соль, перец, 1 яйцо на 0,5 кг мяса, можно втереть лук и чеснок. Хорошо размешайте, отбейте руками бросая в миску и лепите котлетки. Все обваляйте в сухарях.
Добавим, что к мягкости можно добавить тертый кабачок на тонкой терке. Далее положить на противень и в духовку на 30 мин при 180 градусах.
Купите малые упаковки йогуртов, кефира, сыра, тунца или сардина консервированные. Также стоит купить по 100 граммов разных орешков или семян. Добавляйте их в салат, или ежедневно ешьте малую горстку до завтрака.
Такая техника поможет максимально сэкономить время. Все что вам нужно сделать - это порезать все ингредиенты и нажать кнопку.
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