Не умеете или не любите готовить? Вот что поможет в такой ситуации

Что необходимо знать

По словам специалиста, следует помнить, что здоровое питание - это самые простые рецепты.

Также рацион должен включать 5 групп продуктов:

белки - рыба, мясо, яйца и соя

углеводы - макароны, хлеб, картофель и бобовые

жиры - масло, семена, орехи, оливки и авокадо

пищевые волокна - овощи, фрукты, ягоды и зелень

молочные продукты

Нутрициолог говорит, что тем, кто хочет знать сбалансирован ли его рацион для начала может проанализировать есть ли все 5 групп продуктов в его рационе.

Поэтому следует знать, как добавить эти продукты в рацион, даже если готовить не умеете.

Пакетированные крупы

Следует покупать пакетированные крупы, горох, если не умеете варить их в кастрюле в отношении воды.

Не демонизируем консервы

Консервированные бобовые (есть фасоль, нут, чечевица) являются отличным гарниром (нагрели в микроволновке в томатном соусе или холодную бросили в салат). Также из фасоли можно сделать паштет-намазку на хлеб.

Готовить мясо можно легко

Купите фарш, добавьте соль, перец, 1 яйцо на 0,5 кг мяса, можно втереть лук и чеснок. Хорошо размешайте, отбейте руками бросая в миску и лепите котлетки. Все обваляйте в сухарях.

Добавим, что к мягкости можно добавить тертый кабачок на тонкой терке. Далее положить на противень и в духовку на 30 мин при 180 градусах.

Планируйте закупки

Купите малые упаковки йогуртов, кефира, сыра, тунца или сардина консервированные. Также стоит купить по 100 граммов разных орешков или семян. Добавляйте их в салат, или ежедневно ешьте малую горстку до завтрака.

Купите мультиварку или пароварку

Такая техника поможет максимально сэкономить время. Все что вам нужно сделать - это порезать все ингредиенты и нажать кнопку.

Что можно приготовить в мультиварке (скриншот: instagram.com/olhadorosh)