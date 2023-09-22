Вот как вкусно приготовить макароны и сэкономить электроэнергию: простой лайфхак

Приготовление на электрической плите может увеличить коммунальные счета. Есть пассивное приготовление, которое поможет не только экономить, но и помочь экологии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Как можно экономно сварить макароны

Сварить макароны - это самое простое, что можно сделать. Все, что нужно - это вскипятить воду, подсолить ее и положить пасту. Среднее время приготовления составляет около 10 минут.

Однако мало кто знал о так называемом пассивном способе приготовления макарон.

Кулинар Найджела Лоусон рассказала, что можно выключать электрическую плиту задолго до того, как макароны будут готовы.

Такой метод поможет избежать переваривания макарон. К тому же это еще поможет сэкономить деньги.

Необходимо, когда вода закипит, оставить макароны на две минуты, затем выключить огонь, накройте полотенцем кастрюлю и плотно закройте крышкой.

В этот момент плита не работает, а макароны пассивно готовятся.

Оставьте макароны на столько времени, сколько указано на упаковке. В конце слейте воду.

Ошибки при приготовлении макарон

Нельзя промывать холодной водой

Промывать сваренные макароны холодной водой ни в коем случае нельзя. От этого они потеряют свой вкус. Промывка макарон вымывает из них крахмал, поэтому они становятся невкусными.

Добавьте соль

Без добавления соли вкусные макароны приготовить не получится. Специю нужно добавить в момент, когда вода активно кипит. Тогда макароны получатся вкусные и не разварятся.

Масло

До сих пор распространен популярный миф, что добавление масла в воду предотвращает слипание макаронных изделий. С одной стороны это правда, но, если вы готовите макароны для подачи с соусом, лучше от этого отказаться, поскольку соус может стать редким и жирным.

Недостаточное количество воды

Самая частая ошибка хозяек - это наливать не достаточное количество воды, но именно от этого зависит качество блюда.

Следует учесть, что на 100 граммов макарон нужно не менее 1 литра жидкости.