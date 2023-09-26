Не вмієте або не любите готувати? Ось, що допоможе у такій ситуації

Що необхідно знати

За словами фахівця, варто пам'ятати, що здорове харчування - це найпростіші рецепти.

Також раціон повинен включати 5 груп продуктів:

білки - риба, м'ясо, яйця та соя

вуглеводи - макарони, хліб, картопля та бобові

жири - олія, насіння, горіхи, оливки та авокадо

харчові волокна - овочі, фрукти, ягоди та зелень

молочні продукти

Нутриціолог каже, що тим, хто хоче знати чи збалансований його раціон для початку може проаналізувати чи є всі 5 груп продуктів в його раціоні.

Тому варто знати, як додати ці продукти в раціон, навіть якщо готувати не вмієте.

Пакетовані крупи

Варто купувати пакетовані крупи, горох, якщо не вмієте варити їх в каструлі у співвідношенні до води.

Не демонізуємо консерви

Консервовані бобові (є різна квасоля, нут, сочевиця) є чудовим гарніром (нагріли у мікрохвильовці в томатному соусі чи холодну кинули в салат). Також з квасолі можна зробити паштет-намазку на хліб.

Готувати м'ясо можна легко

Купіть фарш, додайте сіль, перець, 1 яйце на 0,5 кг м'яса, можна втерти цибулю та часник. Добре перемішайте, відбийте руками кидаючи в миску і ліпіть котлетки. Все обваляйте в сухарях.

Додамо, що для мʼякості можна додати тертий кабачок на тонкій терці. Далі покласти на деко і в духовку на 30 хв при 180 градусах.

Плануйте закупи

Купіть малі упаковки йогуртів, кефіру, сиру, тунець чи сардину консервовані. Також варто купити по 100 грамів різних горішків чи насіння. Додавайте їх в салат, або щодня їжте малу жменьку до сніданку.

Купіть мультиварку або пароварку

Така техніка допоможе максимально зекономити час. Все що вам потрібно зробити - це порізати усі інгредієнти та натиснути кнопку.

Що можна приготувати у мультиварці (скриншот: instagram.com/olhadorosh)