Не вмієте або не любите готувати? Ось, що допоможе у такій ситуації

У сучасному світі варто лише зателефонувати і вам привезуть не тільки потрібні продукти, а ще готову вечерю чи обід. Однак, інколи хочеться порадувати родину домашньою їжею. Якщо ви не вмієте готувати чи не любите цього робити, допоможуть прості поради.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога і фізіолога Ольги Дорош в Instagram.
За словами фахівця, варто пам'ятати, що здорове харчування - це найпростіші рецепти.
Також раціон повинен включати 5 груп продуктів:
Нутриціолог каже, що тим, хто хоче знати чи збалансований його раціон для початку може проаналізувати чи є всі 5 груп продуктів в його раціоні.
Тому варто знати, як додати ці продукти в раціон, навіть якщо готувати не вмієте.
Варто купувати пакетовані крупи, горох, якщо не вмієте варити їх в каструлі у співвідношенні до води.
Консервовані бобові (є різна квасоля, нут, сочевиця) є чудовим гарніром (нагріли у мікрохвильовці в томатному соусі чи холодну кинули в салат). Також з квасолі можна зробити паштет-намазку на хліб.
Купіть фарш, додайте сіль, перець, 1 яйце на 0,5 кг м'яса, можна втерти цибулю та часник. Добре перемішайте, відбийте руками кидаючи в миску і ліпіть котлетки. Все обваляйте в сухарях.
Додамо, що для мʼякості можна додати тертий кабачок на тонкій терці. Далі покласти на деко і в духовку на 30 хв при 180 градусах.
Купіть малі упаковки йогуртів, кефіру, сиру, тунець чи сардину консервовані. Також варто купити по 100 грамів різних горішків чи насіння. Додавайте їх в салат, або щодня їжте малу жменьку до сніданку.
Така техніка допоможе максимально зекономити час. Все що вам потрібно зробити - це порізати усі інгредієнти та натиснути кнопку.
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