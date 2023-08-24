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8 заготовок, которые позволяют быстро приготовить еду

Четверг 24 августа 2023 21:35
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8 заготовок, которые позволяют быстро приготовить еду Как ускорить время приготовления пищи (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Тамила Максюх

Порой успеть все приготовить вовремя является практически невыполнимой задачей. Но есть заготовки, которые позволят сэкономить время. Благодаря им кухонные заботы начнут занимать заметно меньше времени.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Тамила Максюх в Instagram.

Что можно заготовить

Эксперт назвала 8 простых заготовок, которые позволят тратить меньше времени на приготовление пищи. В списке:

  • Пельмени - вообще их можно с начала прикорма, но важно не забывать о безопасной подаче. Сюда же можно добавить вареники и чебуреки
  • ﻿﻿Сырники - вариантов много, можно экспериментировать и замораживать несколько видов
  • ﻿﻿Котлеты или тефтели - можно приготовить с сыром. Поэтому всегда следует иметь их в морозилке
  • Ленивые вареники - их очень легко сделать
  • Блинчики - начинка может быть любая
  • ﻿﻿Запеканка - ее можно выложить сразу в формы, после этого в духовку на 15 мин и перекус готов
  • ﻿﻿Бульон - удобно морозить в контейнерах
  • Овощная смесь - ее можно положить в разогретую сковороду, добавить макароны, соус и блюдо готово

Как правильно хранить продукты

Эксперт говорит, что открытые детские каши и печенье можно открытыми хранить до 14 дней при комнатной температуре.

Мясо, рыба, морепродукты, молочные продукты - желательно держать в холодильнике не больше 2 дней. Овощи, фрукты, ягоды и зелень - хранить не более 3-4 дней. Кстати, для мяса, рыбы и овощей с фруктами следует иметь разные дощечки.

Замороженные продукты следует размораживать только в холодильнике. Категорическое нельзя делать это в микроволновке или при комнатной температуре.

Консервированные продукты следует хранить исключительно в холодильнике и желательно не более 2 дней (это касается рыбных/мясных консервов, бобовых, кукурузы).

Сливочное масло открытым можно хранить в холодильнике около месяца. Специи и сушеные травы могут храниться при комнатной температуре до 3 лет.

Все продукты рекомендуется хранить в стеклянной посуде. Это поможет избежать разных запахов в холодильнике.

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