Названо лайфхак, який допоможе вмістити у ручну поклажу якомога більше речей

Мандрівники, які користуються літаком, не хочуть переплачувати за багаж. Тому, цього робити не доведеться, якщо спробувати вмістити всі речі у ручну поклажу.

Так, секрет дівчини полягає у тому, що вона використовує дорожні компресійні мішки. Це дозволяє їй випустити лишнє повітря та звільнити більше місця у сумці чи валізі.

Зокрема, спершу вона поскладала деякі свої речі на купу без використання жодних прийомів. Загалом у неї вийшло 12 предметів, включно з 2 куртками.

Потім вона дістала компресійний мішок, засунула одяг туди та щільно закрила пакет. Далі вона вилізла на мішок з речами та рухалася, аби "витиснути" зайве повітря.

За кілька секунд пакунок зменшився щонайменше на третину. Вкінці вона легко спакувала 2 таких пакети у невеличку валізу, в якій після цього ще залишилося місце.

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