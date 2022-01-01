ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Яку їжу дозволено брати на борт літака: це мають знати усі

Новость на русском →
Субота 01 січня 2022 21:53
Яку їжу дозволено брати на борт літака: це мають знати усі Яку їжу можна брати у літак (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато туристів під час подорожі забувають, що їжа не заборонена на борту літака. Тому, щоб не купувати дорогі продукти в аеропорту, можна взяти з собою перекус із дому.

Про це пише Esky.

Як відомо, в аеропорту служба безпеки не пропускає рідини під час особистого огляду. Однак, сендвічі, фрукти та навіть корисний обід з кількох страв можна взяти із собою.

Важливо обирати продукти, які можуть зберігатися без холодильника. Зокрема, це сендвічі у вакуумній упаковці, злакові батончики, яблука та горішки.

Однак, йогурт, варення, шоколадну та арахісову пасту і навіть м'який сир можуть забрати. Все тому, що таку їжу на огляді кваліфікують як рідини.

Окрім того, правила безпеки забороняють брати в ручну поклажу рідини в пляшках, більших за 100 мілілітрів. Втім, маленьких пляшечок до 100 мілілітрів може бути навіть 10 штук. Загальна кількість рідин, які можна пронести в салон – до 1 літра.

До того ж різні країни мають власні правила щодо продуктів, які заборонено ввозити.

Тому, якщо ви збираєтеся з'їсти свій перекус ще до проходження кордону країни, то проблем не виникне.

Раніше ми повідомляли, у який час доби найкраще летіти літаком.

Також ми називали лайфхаки, які допоможуть безкоштовно отримати кращий номер у готелі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Літак
LITE
Гороскоп на січень 2022: найповніший індивідуальний прогноз для кожного знака Зодіаку
Гороскоп на січень 2022: найповніший індивідуальний прогноз для кожного знака Зодіаку