Назван лайфхак, который поможет вместить в ручную кладь как можно больше вещей

Путешественники, которые пользуются самолетом, не хотят переплачивать за багаж. Поэтому, этого делать не придется, если попытаться вместить все вещи в ручную кладь.

Так, секрет девушки заключается в том, что она использует дорожные компрессионные мешки. Это позволяет ей выпустить лишний воздух и освободить больше места в сумке или чемодане.

В частности, сначала она сложила некоторые свои вещи на кучу без использования каких-либо приемов. Всего у нее получилось 12 предметов, включая 2 куртки.

Потом она достала компрессионный мешок, засунула одежду туда и плотно закрыла пакет. Далее она забралась на мешок с вещами и двигалась, чтобы выдавить лишний воздух.

За несколько секунд пакет уменьшился минимум на треть. В конце она легко упаковала 2 таких пакета в небольшой чемодан, в котором после этого еще осталось место.

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