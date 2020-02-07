Ми зможемо вернути Донбас: зворушлива історія братів-близнюків з АТО підкорила мережу

Близнюки Роман і Дмитро Коваленко захищають Україну на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли зворушливу історію братів-близнюків, які служать на Донбасі

У мережі розповіли зворушливу історію про українських героїв - братів близнюків, які вже кілька років захищають нашу землю від країни-агресора на Донбасі. Дмитро і Роман Коваленко схожі, як дві краплі води і служать у 72-ій бригаді. Чоловіків об'єднує не тільки кровна спорідненість, але і любов до рідної землі, а також сміливість і відвага. Про це написали на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

До війни брати працювали в податковій, але потім одному з них - Дмитру прийшла повістка, потім призвали на фронт і Романа. На початку хлопці служили в Нацгвардії, недалеко від Маріуполя, а у 2016 році підписали онтракт з 72-ою бригадою, в якій захищають країну і донині.

"Вони завжди разом. Брати-близнюки Роман і Дмитро Коваленко – військовослужбовці 72-ї ОМБр. "Як ви підете на іншу позицію і побачите Дмитра, то не думайте, що у вас щось сталося з головою. Адже це не Дмитро, це Роман", - пишуть про них побратими в соцмережі.

Дмитро і Роман Коваленко захищають Україну на Донбасі (фото: facebook.com/pg/backandalive)

За час війни близнюки брали участь в обороні Авдіївки і боях під Горлівкою. Зараз обидва командири взводів - воюють на сусідніх позиціях на Луганщині.

"Найбільше запам'ятався один з обстрілів противника з 152 мм САУ, - згадує Роман. - Нам тоді вирубило світло, поруч була кухня, і там всі посуд була в пилу, речі в бліндажах поперекидували.сь До нас якраз приїхала журналістка Женя Подібна, вона дуже злякалася. І нам було не по собі", - згадує Роман.

Роман каже, що найцінніше, що дала йому війна - це друзі, але великий біль - це втрачати їх тут, на Донбасі. А ще більше розривається серце, коли їдеш до матерів загиблих героїв. За словами бійця, головна мета зараз - це повернути Донбас, і вони це зроблять.