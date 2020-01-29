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Кожен раз хочеться плакати: Притула зворушив історією про доброту українців

STYLERПерсони    29.01.2020 - 21:29
Кожен раз хочеться плакати: Притула зворушив історією про доброту українців
Сергій Притула розповів зворушливу історію (фото:facebook.com/serhiyprytula)

Сергій Притула поділився історією про доброту українського народу

Сергій Притула розповів зворушливу історію про добре серце українського народу. Він захопився людьми, які виховують своїх дітей так, що можна пишатися. Шоумен і волонтер описав, як після концерту "Вар'яти шоу" в гримерку попросилися діти. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Сергій подумав, що як зазвичай, хочуть зробити фото. Але виявилося, що хлопчики захотіли передати конверт з грошима на потреби української армії. В руках вони тримали конверт, на одній стороні якого було написано "Слава Україні", на іншій - "Від Марка, Дарія і Енея".

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Притула був дуже зворушений і зізнався, що в цей момент захотів заплакати, але не зробив цього. Волонтер перерахував життєві ситуації, коли небагаті українці роблять усе, щоб допомогти військовим на Донбасі, позбавляючи себе якихось речей.

"Кожен раз хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспора на сім'ї. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритися. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими. Як і у випадку з сотнями тих, хто здійснює щодня перекази на волонтерські рахунки", - написав Притула.

Кожен раз хочеться плакати: Притула зворушив історією про доброту українців

Сергій Притула зворушив історією про добрих дитячих серцях (фото:facebook.com/serhiyprytula)

Ведучий і волонтер подякував усім за допомогу в січні, але зазначив, що все одно цих грошей не вистачить на те, щоб задовольнити всі потреби армії, які у нього відзначені в вордовському файлі. Якщо у когось з вас є бажання допомогти, Сергій опублікував банківські реквізити для допомоги українським військовим.

ПриватБанк
Номер картки 5168 7420 6353 7207
Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).
№ рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Притула Сергій Дмитрович
ІПН 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
IBAN: UA673052990000026200681955548
ACCOUNT: 5168742060489527
Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33
Beneficiary bank's account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
BAN: UA603052990000026202681911665
ACCOUNT: 5168742060489444
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary bank's account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

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