Кожен раз хочеться плакати: Притула зворушив історією про доброту українців

Сергій Притула розповів зворушливу історію (фото:facebook.com/serhiyprytula)

Сергій Притула поділився історією про доброту українського народу

Сергій Притула розповів зворушливу історію про добре серце українського народу. Він захопився людьми, які виховують своїх дітей так, що можна пишатися. Шоумен і волонтер описав, як після концерту "Вар'яти шоу" в гримерку попросилися діти. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Сергій подумав, що як зазвичай, хочуть зробити фото. Але виявилося, що хлопчики захотіли передати конверт з грошима на потреби української армії. В руках вони тримали конверт, на одній стороні якого було написано "Слава Україні", на іншій - "Від Марка, Дарія і Енея".

Притула був дуже зворушений і зізнався, що в цей момент захотів заплакати, але не зробив цього. Волонтер перерахував життєві ситуації, коли небагаті українці роблять усе, щоб допомогти військовим на Донбасі, позбавляючи себе якихось речей.

"Кожен раз хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспора на сім'ї. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритися. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими. Як і у випадку з сотнями тих, хто здійснює щодня перекази на волонтерські рахунки", - написав Притула.

Сергій Притула зворушив історією про добрих дитячих серцях (фото:facebook.com/serhiyprytula)

Ведучий і волонтер подякував усім за допомогу в січні, але зазначив, що все одно цих грошей не вистачить на те, щоб задовольнити всі потреби армії, які у нього відзначені в вордовському файлі. Якщо у когось з вас є бажання допомогти, Сергій опублікував банківські реквізити для допомоги українським військовим.

