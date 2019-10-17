Разом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішення

Анастасія Заворотнюк продовжує зберігати мовчання і не коментує хворобу
Сім'я Анастасії Заворотнюк після свого першого коментаря про її хворобу знову зберігає мовчання. Але активність родичів помічена в Instagram-акаунті, який створений для підтримки російської артистки. 15 жовтня в росЗМІ з'явилася інформація, що аккаунт в соцмережі, присвячений підтримці Анастасії Заворотнюк, ведуть редактори ток-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір". І нібито дочка "прекрасної няні" погодилася взяти участь в шоу і пролити світло на загадкову мамину хворобу.
Але на сторінці в соцмережі опублікували скріншоти гучних заголовків і перекреслили їх червоною лінією, даючи людям зрозуміти, що це просто фейки журналістів.
Також родина Анастасії прийняла рішення провести колективну молитву за її здоров'я та одужання.
"За останні кілька днів ми отримали від вас величезну кількість добрих слів і побажань. Ми все читаємо, і вдячні кожному з вас, тому що це дуже надихає. Сьогодні одна з наших підписників запропонувала організувати колективну молитву за угодою про якнайшвидше одужання нашої Анастасії. Соборна (колективна) молитва - це коли сотні і тисячі людей, незалежно від їх місця розташування, одноразово моляться про щось одне, і сила такого прохання багаторазово зростає. Виходить дуже потужний енергетичний посил, який точно буде почутий. Ми думаємо, що це чудова ідея, і хочемо поділитися нею з усіма, хто побажає підтримати ініціативу. Посилання на молитву додано в шапку профілю.І дякуємо вам за вашу любов і мудрість!" - написали родичі Заворотнюк.
Скріншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)