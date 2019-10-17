Разом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішення

Сім'я Анастасії Заворотнюк після свого першого коментаря про її хворобу знову зберігає мовчання. Але активність родичів помічена в Instagram-акаунті, який створений для підтримки російської артистки. 15 жовтня в росЗМІ з'явилася інформація, що аккаунт в соцмережі, присвячений підтримці Анастасії Заворотнюк, ведуть редактори ток-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір". І нібито дочка "прекрасної няні" погодилася взяти участь в шоу і пролити світло на загадкову мамину хворобу.

Але на сторінці в соцмережі опублікували скріншоти гучних заголовків і перекреслили їх червоною лінією, даючи людям зрозуміти, що це просто фейки журналістів.

Скріншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Також родина Анастасії прийняла рішення провести колективну молитву за її здоров'я та одужання.

"За останні кілька днів ми отримали від вас величезну кількість добрих слів і побажань. Ми все читаємо, і вдячні кожному з вас, тому що це дуже надихає. Сьогодні одна з наших підписників запропонувала організувати колективну молитву за угодою про якнайшвидше одужання нашої Анастасії. Соборна (колективна) молитва - це коли сотні і тисячі людей, незалежно від їх місця розташування, одноразово моляться про щось одне, і сила такого прохання багаторазово зростає. Виходить дуже потужний енергетичний посил, який точно буде почутий. Ми думаємо, що це чудова ідея, і хочемо поділитися нею з усіма, хто побажає підтримати ініціативу. Посилання на молитву додано в шапку профілю.І дякуємо вам за вашу любов і мудрість!" - написали родичі Заворотнюк.

Скріншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)