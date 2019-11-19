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Закохані леопарди: на Арабатській стрілці оселилися дикі кішки (фото)

STYLERЖиття    19.11.2019 - 22:51
Закохані леопарди: на Арабатській стрілці оселилися дикі кішки (фото)
Леопарди в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

У Херсонській області в "Сафарі-парку" оселилися закохані леопарди

В Щасливцеве Херсонської області в "Сафарі-парку" нещодавно оселилися два леопарда – самка і самець з рідкісним чорним забарвленням. Тварини звикли до нового місця не відразу, і спочатку вони шкірилися навіть на працівників парку, які приносили тваринам їжу. Про це повідомляє "КП в Україні".

Двох леопардів поселили в одному вольєрі, але потім вирішили розселити. З часом пристрасті між дикими кішками вщухли, і вони почали дружити. Тоді перегородку між ними прибрали.

Закохані леопарди: на Арабатській стрілці оселилися дикі кішки (фото)

Леопарди в Україні (фото: kp.ua)

Після цього леопарди почали вести себе зовсім по-іншому. Вони перетворилися в милих кішок, які почали зворушливо вилизувати шерсть один одному. Самку назвали Аврелією, іменем матері Юлія Цезаря, а самця - Максимусом, на честь імператора Римської імперії.

Закохані леопарди: на Арабатській стрілці оселилися дикі кішки (фото)

Леопарди в Україні (фото: kp.ua)

Леопарди із задоволенням проводять час один з одним, а зоологи покладають на їх почуття великі надії, оскільки, коли вони виростуть, то зможуть привести потомство.

Закохані леопарди: на Арабатській стрілці оселилися дикі кішки (фото)

Леопарди в Україні (фото: kp.ua)

Побачити нових жителів парку відвідувачі зможуть вже навесні 2020 року. Зараз парк закритий на зимові канікули.

Нагадаємо, що в Києві помітили чоловіка, який гуляв з леопардом і тримав його на повідку. Зоозахисники відразу ж почали бити тривогу, просячи впізнати людину. Експерти кажуть, що леопарди дуже небезпечні, так як не передбачувані.

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