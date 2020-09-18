Смертність в Україні, як і раніше, істотно нижча за торішню

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За перші сім місяців померло на 18 тисяч осіб менше, ніж у минулому році

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-липень 2020 року. Природний спад населення, як і раніше, нижче, ніж минулого року.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 334 307 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 17 953 осіб. Так, за січень-липень 2019 року померло 352 260 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 168 751 осіб (минулого року - 179 314), міграційний приріст склав 7 075 осіб (минулого року - 10 023).

ukrstat.gov.ua

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2020 року становила 416 53 539 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 158 481 осіб, в тому числі за липень - на 18 203 осіб.

ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за січень-червень Україні 287 померло 10 осіб, з яких від COVІD-19 - 1066 українців.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.