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"Влада" Криму хоче забрати залишки води для потреб військових

Крим, Субота 19 грудня 2020 17:35
"Влада" Криму хоче забрати залишки води для потреб військових
У Криму залишки води хочуть забрати для військових (скріншот з відео)
Автор: Styler

"Влада" Криму знайшла нове джерело води на окупованому півострові і збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема, на річці Бельбек у Севастополі.

Кримчани, які не підтримують місцеву "владу" вважають, що поспіх у спорудженні може призвести до проблем з водою для них.

Будівництво водозабірних споруд проходить між селами Дальнє і Верхньосадове. При цьому там залучені підрозділи Міністерства оборони РФ.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, що землю вже підготували під котлован майбутнього водозабору. Блогер RoksolanaToday&Крим вважає, що таким чином окупанти відберуть залишки води для потреб військових.

Будівництво водозабору на річці Бельбек у Севастополі вже завершено на 50%.

У Криму залишки води хочуть забрати для військових (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Луганській області на тимчасово непідконтрольної території Україні заявили про екологічну катастрофу, наслідки якої будуть особливо помітні в наступному році.

Місцеві мешканці вже неодноразово публікували в соціальних мережах докази того, що в деяких районах була порушена екосистема, пов'язана з водозливами вугледобувних підприємств.

Ми також писали про те, що в Криму пересохло стратегічне Аянське водосховище. Воно було джерелом води для столиці Криму - Сімферополя.

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