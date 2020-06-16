Володимир Зеленський подав в суд на телеведучого: в чому суть позову

Зеленський подав в суд на Пояркова (Колаж РБК-Україна)

Засідання суду між Зеленським та Поярковим має відбутися в Києві ще до кінця червня

Президент України Володимир Зеленський подав в суд на ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова. Справа буде розглядатися у Шевченківському районному суді міста Києва 30 червня.

Дані про позов з'явилися в реєстрі судових справ. Володимир Зеленський вказаний потерпілим, а Сергій Поярков – обвинуваченим. Суть позову – погроза або насильство щодо державного або громадського діяча.

Більш детального пояснення в матеріалах суднового реєстру немає, але швидше за все позов пов'язаний з тим, що Сергій Поярков дозволив собі нешанобливо відгукуватися про президента в ефірі програми.

На початку січня 2020 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий" через скарги на ведучого Сергія Пояркова. Він в ефірі програми почав ображати Володимира Зеленського і назвав його "маленьким чмом" і "криворізьким ссикунчиком". Також Поярков дозволив собі грубощі щодо батька президента України та назвав його "тупим".

Варто відзначити, що це не перша конфліктна ситуація у Сергія Пояркова та Володимира Зеленського. Раніше він назвав президента "брехливым тупорилим сучонком" через те, що Зеленський звернувся до Нацкорпусу і добровольців у Золотому Луганській області на "ти". За даним фактом відбувся суд і Пояркову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У позові було вказано, що Поярков погрожував Зеленському фізичною розправою.

Крім того, ми писали про те, що Поярков накинувся на Зеленського через флешмоб, який був ще у 2018 році, задовго до того, як він зайняв пост президента країни.

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Автор: Анна Шиканова