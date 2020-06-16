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Владимир Зеленский подал в суд на телеведущего: в чем суть иска

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 19:35
Владимир Зеленский подал в суд на телеведущего: в чем суть иска
Зеленский подал в суд на Пояркова (Коллаж РБК-Украина)

Заседание суда между Зеленским и Поярковым должно состояться в Киеве еще до конца июня

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова. Дело будет рассматриваться в Шевченковском районном суде города Киева 30 июня.

Данные об иске появились в реестре судебных дел. Владимир Зеленский указан потерпевшим, а Сергей Поярков – обвиняемым. Суть иска – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Более детального объяснения в материалах судового реестра нет, но скорее всего иск связан с тем, что Сергей Поярков позволил себе нелицеприятно отзываться о президенте в эфире программы.

В начале января 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова. Он в эфире программы начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком". Также Поярков позволил себе грубости в отношении отца президента Украины и назвал его "тупым".

Стоит отметить, что это не первая конфликтная ситуация у Сергея Пояркова и Владимира Зеленского. Ранее он назвал президента "брехливым тупорылым сучонком" из-за того, что Зеленский обратился к Нацкорпусу и добровольцам в Золотом Луганской области на "ты". По данному факту состоялся суд и Пояркову выбрали меру пресечения в виде личного обязательства. В иске было указано, что Поярков угрожал Зеленскому физической расправой.

Кроме того, мы писали о том, что Поярков набросился на Зеленского из-за флешмоба, который был еще в 2018 году, задолго до того, как он занял пост президента страны.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСергей ПоярковискСуд
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