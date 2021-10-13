В Україні у власників "євроблях" почали забирати авто: яка причина

В Україні власникам автомобілів на єврономерах, у яких пошкоджений або відсутній VIN-код на кузові, загрожує не тільки конфіскація машини, але і кримінальна справа.

Так, щодня в Україні заводять кримінальні справи при спробі поставити на облік машини з пошкодженим VIN-номерами. Зазначається, що власники вже розмитнених "євроблях" можуть з цієї причини позбутися авто.

За словами експертів, пошкодження VIN-номера далеко не завжди говорить про шахрайство з боку продавця або власника. Зокрема, до цього часто можуть призвести різні природні чинники та навіть корозія.

Тому це доведеться доводити, витрачаючи час і гроші. Тому важливо перевірити VIN-код ще до зняття автомобіля з обліку.

VIN-номер на автомобілі (t.me/ukrautoprom)

Як відомо, час пільгового розмитнення євроблях в Україні добігає кінця. Скористатися спрощеною процедурою можна до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року) - до 8 лютого 2022-го.