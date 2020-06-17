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Власникам "евроблях" готують сюрприз на час карантину

STYLERЖиття    17.06.2020 - 13:09
Власникам "евроблях" готують сюрприз на час карантину
Власників "евроблях" чекає сюрприз (колаж РБК-Україна)

Власникам іноземних номерів йдуть на поступки

Власникам автомобілів на іноземних номерах в Україні приготували сюрприз на час карантину через коронавірус. Річ у тому, що минулого місяця у парламенті зареєстрували законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування. Номер законопроекту 3542.

Судячи з цього документу, власників "евроблях" не будуть тимчасово штрафувати за несвоєчасне розмитнення авто. Про це повідомляє "24 канал".

Також автори пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та закону "Про виконавче провадження" та надати можливість протягом 180 календарних днів, з дня вступу в силу, не застосовувати відповідальності за керування водієм авто, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України

Таким чином пропонується не штрафувати власників "евроблях" за:

  • порушені строки тимчасового ввезення або переміщення в митному режимі транзиту;
  • транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності чи одержання доходів в Україні;
  • авто передано у володіння, користування людині, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщала у митний режим транзиту.

Якщо закон таки приймуть, це буде сприяти створенню правових передумов для розмитнення автомобілів з іноземної реєстрації, які раніше ввозилися на митну територію України, а також комплексне врегулювання питання доступності для українців як нового, так і недорогого, але якісного вживаного транспорту з метою врахування інтересів усіх верств населення України

Як ми раніше повідомляли, евробляхи в Україні можна розмитнити за низькою вартістю.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України евробляхи
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