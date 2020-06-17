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Владельцам "евроблях" готовят сюрприз на время карантина

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 13:09
Владельцам "евроблях" готовят сюрприз на время карантина
Владельцев "евроблях" ждет сюрприз (коллаж РБК-Украина)

Владельцам иностранных номеров идут на уступки

Владельцам автомобилей на иностранных номерах в Украине приготовили сюрприз на время карантина из-за коронавируса. Дело в том, что в прошлом месяце в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за превышение срока временного ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования. Номер законопроекта 3542.

Судя по этому документу, владельцев "евроблях" не будут временно штрафовать за несвоевременную растаможку авто. Об этом сообщает "24 канал".

Также авторы предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закона "Об исполнительном производстве" и предоставить возможность в течение 180 календарных дней, со дня вступления в силу, не применять ответственности за управление водителем авто, в отношении которого возбуждены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины.

Таким образом предлагается не штрафовать владельцев "евроблях" за:

  • нарушенные сроки временного ввоза или перемещение в таможенном режиме транзита;
  • транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности или получения доходов в Украине;
  • авто передано во владение, пользование человеку, который не ввозил его на таможенную территорию Украины или не помещал в таможенный режим транзита.

Если закон все-таки примут, это будет способствовать созданию правовых предпосылок для растаможки автомобилей с иностранной регистрации, которые ранее ввозились на таможенную территорию Украины, а также комплексному урегулированию вопроса доступности для украинцев как нового, так и недорогого, но качественного применяемого транспорта с целью учета интересов всех слоев населения Украины.

Как мы ранее сообщали, евробляхи в Украине можно растаможить по низкой стоимости.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины евробляхи
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