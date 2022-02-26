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Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного

Новость на русском →
Субота 26 лютого 2022 00:20
Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного Фото: для допомоги в евакуації запущено новий сервіс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Для допомоги громадянам України, які планують евакуювати одне одного в разі необхідності, був запушений спеціальний сервіс.

Як він працює - читайте в матеріалі нижче.

Суть полягає в зборі та обробки запитів від тих, хто не може покинути ту чи іншу територію і потребує допомоги, та власників транспорту, готових цим людям допомогти.

Як зазначають оператори "UkraineNow", волонтери будуть зв'язуватися з ними і сприяти комунікації.

Для цього на сервісі https://www.ukrainenow.org/refuge потрібно:

Заповнити заявку

  • Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли будете їхати

Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного

Заявка від водія щодо допомоги в евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)

  • Як пасажир: куди вам потрібно, коли, скільки вас

Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного

Заявка від пасажира щодо евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)

Далі оператори будуть обробляти заявки та спробують допомогти зустрічам людей.

Крім питань, пов'язаних з евакуацією, також справа стосується й іншої допомоги, зокрема щодо одягу та медикаментів.

Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одногоЗапущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одногоДля українців запустили сервіс для допомоги (фото: скрін ukrainenow.org/refuge)

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом - в Ужгороді та області працюють координаційні центри, де можна дізнатися інформацію про розміщення.

Також ми писали, що відбувається з транспортом в Україні, який графік поїздів і що з рейсами.

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