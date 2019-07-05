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"Добрий тато": Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 13:56
"Добрий тато": Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Вся сім'я Ями вирушила на активних відпочинок в Межигір'я

Влад Яма вкрай рідко показує фото з сином Ліоном. Нагадаємо, що хлопчик народився у січні 2016 року. Проте за весь цей час ні Влад, ні його дружина ще жодного разу не показали обличчя хлопчика – турботливий тато дбайливо оберігає сина від сторонніх поглядів і нав'язливості. Однак час від часу українських хореограф все ж ділиться з шанувальниками яскравими сімейними моментами.

Так, на своїй instagram-сторінці Влад опублікувала фото з сином, зроблене під час велопрогулянки. При цьому сім'я вирушила в популярний парк відпочинку "Межигір'я" під Києвом – колишня президентська резиденція.

На фото бачимо хореографа. А на велосипеді в спеціальному кріслі сидить маленький Ліон. Звичайно ж, обличчя хлопчика знову закрито.

&quot;Добрий тато&quot;: Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю

Влад Яма з сином під час велопрогулянки по Межигір'ю (фото: instagram.com/vladyama_official)

При цьому Яма також залишив свій відгук з приводу відпочинку в популярному парку. Хореографу не все сподобалося!

"Катнули в Межигір'ї! Як для дилетантів - краще, ніж на ВДНГ (хоча і велопрокат дорожче). Повітря, вода, покриття... Виставку ретро-автомобілів дивитися не стали, після запорізького "Фаетона" скудновато (зі входу видно в основному урядові зразки різних років, і всього 43 одиниці). А ось до кінологів заїхали. Собаки поодинокі, великі, яскраві, і гід харизматичний, раджу) Великий мінус - всюдисущі авто (на евробляхах), і навіть трактори з причепами носяться велодоріжками. Небезпечно", — підсумував Влад Яма.

Шанувальники ж хореографа відзначили, що Влад – дійсно хороший батько, так як вважає за краще проводити вільний час з сином.

  • "Владе, Ви синочком на велосипеді. Клас, хороший тато!"
  • На велосипедах, похвально! За здоровий спосіб життя, і завжди разом зі своєю родиною! МОЛОДЦІ!!!"
  • "Дивлюся фото і згадав мультик "А покатай мене, велика черепаха"))"

&quot;Добрий тато&quot;: Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Разом з Владом також була і його дружина – Лілія Яма. Однак дружину Влад показував лише в відео у себе в розділі сторіз.

&quot;Добрий тато&quot;: Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю

&quot;Добрий тато&quot;: Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю

Влад Яма з дружиною Лілією (фото: instagram.com/liliya_yama)

Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив нехилою мускулатурою. Хореограф активно тренується і постійно ділиться з шанувальниками спортивною мотивацією.

Також до цього Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. Хореограф з дружиною відпочили в сонячному Бодрумі, звідки не тільки фото, але і відео показали.

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