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"Більше ніж у Шварца": Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2019 - 14:26
"Більше ніж у Шварца": Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма показав свої "сталеві" руки

Влад Яма час від часу любить "запалити" своїх шанувальників мотивуючими відео із зали. Відомий український хореограф, один із тренерів шоу "Ліга сміху" записує відое-фрагменти своїх тренувань. Не став винятком і один з недавніх походів в зал. Яма показав, як качає м'язи рук.

Так, Влад Яма показав, як тренує біцепси, дійсно напружуючись в залі.

"Міжсезоння. #біцепс #рукибазуки", - як завжди, лаконічно і з гумором підписав відео хореограф, а з недавнього часу і актор. Відзначимо, що на даний момент Яма активно гастролює по Україні зі спектаклем "для дорослих" – "Ladies Night". Серед акторів зібрався "зоряний склад": Анатолій Анатоліч, Арсен Мірзоян, Антон Лірник, Олександр Педан та інших.

Відео: instagram.com/vladyama_official

Підписники Влада також поспішили залишити свої відгуки під його новим відео:

  • "Клас... Молодець!!!"
  • "Влад, тримайся!)"
  • "Банки то шо нада"
  • "Влад, відмінна мускулатура, тільки більше не треба, решта тож нічого)"
  • "Вау! Які булки)"
  • "Банки більше ніж у Шварца"
  • "Ой, Влад, дивись дівки вкрадуть ще"
  • "Влад, БАНКИ 3-х літрові накачав, ну куди далі!"

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&quot;Більше ніж у Шварца&quot;: Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

&quot;Більше ніж у Шварца&quot;: Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

&quot;Більше ніж у Шварца&quot;: Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

&quot;Більше ніж у Шварца&quot;: Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

Спортивний Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, раніше Влад Яма перевтілився в прекрасного принца. Хореограф повеселив мережу ефектним нарядом в блакитних тонах.

Також до цього Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. Хореограф з дружиною відпочили в сонячному Бодрумі, звідки не тільки фото, але і відео показали.

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