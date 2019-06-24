"Більше ніж у Шварца": Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма показав свої "сталеві" руки

Влад Яма час від часу любить "запалити" своїх шанувальників мотивуючими відео із зали. Відомий український хореограф, один із тренерів шоу "Ліга сміху" записує відое-фрагменти своїх тренувань. Не став винятком і один з недавніх походів в зал. Яма показав, як качає м'язи рук.

Так, Влад Яма показав, як тренує біцепси, дійсно напружуючись в залі.

"Міжсезоння. #біцепс #рукибазуки", - як завжди, лаконічно і з гумором підписав відео хореограф, а з недавнього часу і актор. Відзначимо, що на даний момент Яма активно гастролює по Україні зі спектаклем "для дорослих" – "Ladies Night". Серед акторів зібрався "зоряний склад": Анатолій Анатоліч, Арсен Мірзоян, Антон Лірник, Олександр Педан та інших.

Відео: instagram.com/vladyama_official

Підписники Влада також поспішили залишити свої відгуки під його новим відео:

"Клас... Молодець!!!"

"Влад, тримайся!)"

"Банки то шо нада"

"Влад, відмінна мускулатура, тільки більше не треба, решта тож нічого)"

"Вау! Які булки)"

"Банки більше ніж у Шварца"

"Ой, Влад, дивись дівки вкрадуть ще"

"Влад, БАНКИ 3-х літрові накачав, ну куди далі!"

"Початок вокальної кар'єри": Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Спортивний Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, раніше Влад Яма перевтілився в прекрасного принца. Хореограф повеселив мережу ефектним нарядом в блакитних тонах.

Також до цього Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. Хореограф з дружиною відпочили в сонячному Бодрумі, звідки не тільки фото, але і відео показали.