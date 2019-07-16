ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Йог з довгим волоссям: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 10:56
Йог з довгим волоссям: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф похвалився новим досягненням

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма останнім часом став частіше ділитися з шанувальниками моментами зі свого життя і показувати в Instagram яскраві кадри з сімейної та професійної областей. Своїм крайнім знімком артист вельми здивував фанатів, адже на ньому він постав у зовсім несподіваному образі.

На фото Влад зображений у яскравому східному костюмі, при цьому він стоїть у позі з йоги, уперши зігнуту ногу в іншу і молитовно склавши руки. Однак найбільше вражає зачіска хореографа - замість звичної всім лисини він хизується довгим русявим волоссям до плечей. Звичайно ж, це перука, але виглядає досить переконливо!

Як виявилося, в такому образі Яма знімався в кіно. Про своє нове досягнення він розповів у підписі до фотографії, зізнавшись, що це була його мрія.

Йог з довгим волоссям: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

"Йог, дуже приємно, Дуже приємно, Йог!... Так, я зробив ЦЕ!.. Знявся у повнометражному кіно. Ще одна мрія збулась... Романтична комедія "Пограбування по-українськи", прем'єра 13 лютого 2020 року! Як вам образ?" - написав Влад.

Уражені підписники поспішили засипати танцівника захопленими коментарями і зазначили, що з нетерпінням чекають виходу фільму з його участю.

  • Без волосся краще
  • на Винника схожий... небезпечно!
  • Образ прикольний! Обов'язково піду на прем'єру, та ще й на свій день народження, супер!
  • Про боги!!! ця шевелюра
  • Волохатий Влад Яма
  • Намисто
  • Влад, а Вам пасує волосся) дещо екстравагантне
  • Крутій і незвичний Влад Яма з волоссям та ще і із довгими, це щось фантастичне
  • Добре, коли мрії збуваються! Це щастя!!! А шикарний образ!
  • Про божечки, самий симпатичний йог!!
  • Незвичний спосіб для Вас
  • Гуру
  • Дуже незвично, але ви досить гармонійні!))
  • Божественно
  • Дуже Вам пасує!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю. Хлопчик народився в січні 2016 року, однак хореограф і його дружина Ліліана поки що жодного разу не показали публіці його обличчя.

Раніше Влад Яма вразив нехилою мускулатурою. Хореограф активно тренується і постійно ділиться з шанувальниками спортивною мотивацією.

Також до цього Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. Хореограф з дружиною відпочили в сонячному Бодрумі, звідки не тільки фото, але і відео показали.

"Добрий тато": Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю "Більше ніж у Шварца": Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)
Новини України фильмыВлад Яма
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся