Влад Яма показал, как волонтерит в США: ведет свадьбы на русском языке и танцует под Сердючку

Так, на днях танцовщик провел свадьбу. Указано, что невесты являются украинцами. Однако есть один нюанс: проводил мероприятие Яма на русском языке.

"Работу работали", - подписал беглец одно из видео.

В следующей stories Влад пустился в пляс вместе с гостями под песню Верки Сердючки.

Скриншот

Отметим, что накануне Яма, отсиживающийся за океаном во время войны, похвастался благодарностью "За оказание волонтерской помощи военным".

Скриншот

Чем именно помог хореограф - не указано.

Напомним, недавно судья "Танців з зірками" попал в очередной скандал из-за того, что "волонтрил" на Хэллоуинской вечеринке в Чикаго, устроенной для россиян. Яма, вероятно, был там диджеем и крутил русскую и иностранную музыку.

Об этом говорилось в одном из Telegram-каналов. Сообщение иллюстрировалось кадрами, снятыми неизвестной женщиной. Она сообщила, что происходит "русская вечеринка", и предложила посмотреть, как это происходит в Америке.

Также было опубликовано видео Влада Ямы в Instagram, которое исчезло через 24 часа, поэтому его уже не отыскать. На нем можно увидеть автора - аккаунт vladyama_official, название заведения - Petergof Banquet Hall и украшение в виде тыквы на Хэллоуин.

Скриншот

Что известно о бегстве Власть Ямы за границу

Яма вместе с женой и сыном уехал за границу после начала полномасштабной войны. С тех пор танцовщик ни разу не возвращался в Украину.

По словам Влада, он сначала уехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в Америке дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Жена хореографа, отвечая на вопрос, почему ее муж уехал из Украины и не защищает свой дом, заявила, что это личное дело каждого.

Влад Яма с семьей (фото: instagram.com/vladyama_official)